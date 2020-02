Таллинн заключит с Tallink договор о реконструкции Горхолла

С целью реализации проекта город Таллинн, AS Tallink Grupp и AS Infortar создадут общее предприятие, участие в котором распределится следующим образом: 34% - доля Таллинна, 33% - AS Tallink Grupp и 33% - AS Infortar. При создании общего предприятия пайщики делают взнос размером миллион евро в соответствии с процентной долей каждого участника. Помимо этого, город внесет вклад в общее предприятие в виде принадлежащих городу земель, на которых расположен Горхолл и граничащих с ним. Привлечение капитала, необходимого для инвестиции, обеспечат AS Tallink Grupp и Infortar. Город Таллинн дополнительной финансовой нагрузки нести не будет. Предположительная стоимость всего проекта составит около 300 миллионов евро.