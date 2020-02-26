Эксперты: рост цен на недвижимость продолжится и в этом году

Как частные лица, так и инвесторы все чаще обращают свои взоры на микроквартиры, которые приобретаются как в качестве первого постоянного жилья, так и для дополнительного дохода от аренды. «Микроквартиры становятся все более популярными, особенно для молодого поколения, которое не готово взять на себя долговременные финансовые обязательства, – сказал эксперт по недвижимости Luminor Кристьян Ясински. - В дополнение к более низкой конечной цене на микроквартиры, свою роль играет и удобное транспортное сообщение с другими частями города».

Участники дискуссии подтвердили, что, хотя старение населения оказывает существенное влияние на местный рынок недвижимости, более важным является, что самая большая группа покупателей жилья в возрасте от 25 до 34 лет в течение следующего десятилетия сократится в среднем на треть.

В этом году для Таллинна характерно разрастание его пригородов, что приводит к увеличению спроса и строительной активности в волостях Харьюского уезда. «Люди перебираются из центра, поскольку в пригородах жилье дешевле, а среда обитания – лучше. По сути, эта тенденция аналогична той, что наблюдалась в 2006 и 2007 годах, когда волости Виймси и Раэ росли очень быстро», – говорит профессиональный оценщик Arco Vara Михкель Элисте.

Менеджер по продажам компании Endover Кэролин Пурве утверждает, что, хотя в этом году не так много новых проектов, спрос по-прежнему высок. «Более тысячи наших клиентов ждут новых девелоперских проектов. Помимо микроквартир, растет спрос и на просторные семейные квартиры с высоким уровнем комфорта. Среди районов продолжают пользоваться популярностью Каламая и центр города, несмотря на более высокую цену за квадратный метр. Люди имеют хорошие финансовые возможности, и это дает им смелость инвестировать в недвижимость», – добавила она.