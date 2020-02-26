Ср, 26.02.2020
Не имею ни малейшего намерения утверждать, что Китай и Россия – такие все из себя няшки, белые и пушистые. Вячеслав Иванов
  • Rus.Postimees.ee
  • За рубежом
  • Финский политик уходит в отставку из-за скандальной выходки на конференции в Таллинне

Финский политик уходит в отставку из-за скандальной выходки на конференции в Таллинне

Председатель партии Истинных финнов Юсси Халла-Ахо

ФОТО: LEHTIKUVA/REUTERS

Зампредседателя молодежной организации «Истинных финнов» Тони Ялонен, назвавший себя «фашистом», уходит в отставку. По его словам, причиной его решения стала утрата доверия со стороны партийного руководства, пишет YLE.

В прошедшие выходные в Таллинне в ходе международной конференции  Ялонен публично назвал себя этнонационалистом, традиционалистом и фашистом. Видео с выступлением Ялонена активно распространялось в социальных сетях. 

Ранее сообщалось, что в партии запущен процесс исключения Ялонена из рядов ИФ. Вопрос об этом поставят на следующем собрании партийного правления.

Председатель партии Юсси Халла-Ахо вчера заявил, что допускает разрыв отношений партии с ее молодежной организацией. Глава партии назвал «нетерпимой» ситуацию, при которой исключенные из партии люди продолжают свою деятельность в рядах молодежной организации партии.

Вчера молодежные организации других партий объявили о прекращении сотрудничества с молодыми «Истинными финнами» до тех пор, пока из рядов организации не исключат всех фашистов и этнонационалистов. Это заявление было сделано до того, как Ялонен объявил о своем уходе.

Также третий зампредседателя молодежной организации «Истинных финнов» Томер Соуранто сообщил, что покинет свой пост.

Юсси Халла-Ахо отверг наличие какой-либо связи "Истинных финнов" с фашистами. 

«Финская молодежь» не в первый раз оказывается на первых полосах. Недавно эта организация лишилась государственной поддержки из-за расистских выпадов в Твиттере.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ