Финский политик уходит в отставку из-за скандальной выходки на конференции в Таллинне

В прошедшие выходные в Таллинне в ходе международной конференции Ялонен публично назвал себя этнонационалистом, традиционалистом и фашистом. Видео с выступлением Ялонена активно распространялось в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что в партии запущен процесс исключения Ялонена из рядов ИФ. Вопрос об этом поставят на следующем собрании партийного правления.

Председатель партии Юсси Халла-Ахо вчера заявил, что допускает разрыв отношений партии с ее молодежной организацией. Глава партии назвал «нетерпимой» ситуацию, при которой исключенные из партии люди продолжают свою деятельность в рядах молодежной организации партии.

Вчера молодежные организации других партий объявили о прекращении сотрудничества с молодыми «Истинными финнами» до тех пор, пока из рядов организации не исключат всех фашистов и этнонационалистов. Это заявление было сделано до того, как Ялонен объявил о своем уходе.

Также третий зампредседателя молодежной организации «Истинных финнов» Томер Соуранто сообщил, что покинет свой пост.

Юсси Халла-Ахо отверг наличие какой-либо связи "Истинных финнов" с фашистами.