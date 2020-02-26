Хaбиб Нурмагомедов посчитал Конора Макгрегора слишком слабым соперником

По словам Нурмагомедова, в настоящий момент он не считает ирландца серьёзным соперником для себя.

«Думаю, люди хотят увидеть продолжение того, что произошло в прошлый раз. Они жаждут драмы. Если спросите, кто победит, почти все скажут, что Хабиб, потому что я выиграл первый бой. Все хотят увидеть, как это будет. Но всё это ради шоу.

Второй бой принёс бы много денег и был бы хорош в плане драмы. Но, если речь идёт о серьёзном титульном поединке, Конор не годится.