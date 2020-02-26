Суд отказался освобождать из тюрьмы убийцу полицейского

Суд рассмотрел вопрос об освобождении Калда в конце января, против его освобождения выступили прокуратура и тюрьма. Теперь суд принял решение, согласно которому Калда должен дальше отбывать назначенный ему пожизненный срок.

Калда, которому сейчас 45 лет, в 1996 году за убийство полицейского был приговорен к смертной казни, но после вступившего в феврале 1997 года изменения уголовного кодекса Таллиннский окружной суд заменил эту меру наказания пожизненным заключением.

По закону, приговоренного к пожизненному лишению свободы можно освободить, если он отбыл по меньшей мере 25 лет в тюрьме.

Согласно обвинению, ночью 27 апреля 1996 года Калда в ходе перестрелки смертельно ранил преследовавшего его после ограбления квартиры комиссара полиции Ласнамяэ Марта Лаана.

В последний раз Калда предстал перед судом по так называемому делу Мурруской тюрьмы, в рамках которого его признали виновным в подстрекательстве к убийству и пытках. Назначенный ему восьмилетний тюремный срок сочли покрытым пожизненным сроком.