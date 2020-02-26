Оставшееся без ветропарка Тоотси предприятие Utilitas планирует крупные инвестиции

Компания Utilitas, уступившая концерну Eesti Energia на аукционе по продаже участка под ветропарк Тоотси, планирует крупные инвестиции, сообщает Rus.ERR.
Возглавивший Utilitas осенью прошлого года бывший министр предпринимательства и инфотехнологий Рене Таммист сообщил, что предприятие также заинтересовано в развитии устройств для записи данных.
По его словам, Utilitas планирует крупные инвестиции в солнечную и ветряную энергию, так как это является приоритетным бизнес-направлением предприятия.
"У нас есть четкое намерение помочь государству достичь целей в области возобновляемой энергии, и у нас, бесспорно, есть возможности для этого. В данной сфере была проведена основательная экспертиза, кроме того, финансовая мощь позволяет нам реализовать эти проекты", – заверил Таммист.
Таммист отметил, что в последние годы в Эстонии не создавалось ветроэлектростанций и никаких новых разработок начато не было, что и обусловило интерес Utilitas к ветропарку Тоотси.