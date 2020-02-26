Оставшееся без ветропарка Тоотси предприятие Utilitas планирует крупные инвестиции

Возглавивший Utilitas осенью прошлого года бывший министр предпринимательства и инфотехнологий Рене Таммист сообщил, что предприятие также заинтересовано в развитии устройств для записи данных.

По его словам, Utilitas планирует крупные инвестиции в солнечную и ветряную энергию, так как это является приоритетным бизнес-направлением предприятия.

"У нас есть четкое намерение помочь государству достичь целей в области возобновляемой энергии, и у нас, бесспорно, есть возможности для этого. В данной сфере была проведена основательная экспертиза, кроме того, финансовая мощь позволяет нам реализовать эти проекты", – заверил Таммист.