Ср, 26.02.2020
Не имею ни малейшего намерения утверждать, что Китай и Россия – такие все из себя няшки, белые и пушистые. Вячеслав Иванов

Во Франции умер заболевший коронавирусом француз

Ухань, Китай. Фото иллюстративное.

ФОТО: Utuku/Ropi/ZUMAPRESS.com

Первый случай смерти гражданина Франции вследствие заражения коронавирусом (Covid-19) зафиксирован в Париже, сообщил в среду телеканал BFMTV со ссылкой на директора Главного управления здравоохранения Жерома Саломона.

По его словам, в парижской больнице Сальпетриер в ночь на среду скончался 60-летний мужчина, находившийся в очень тяжелом состоянии.

Кроме того, за сутки во Франции выявлены еще три случая заражения "уханьским" вирусом.

Всего на данный момент во Франции коронавирусом заражены 16 человек.

Ранее в феврале во Франции от коронавируса скончался 80-летний гражданин Китая.

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