"Манчестер Сити" начинает тяжбу с УЕФА

CAS принял на рассмотрение апелляцию на решение УЕФА от 14 февраля 2020 года.

Когда будет сформирована рабочая группа по этому делу, пройдет слушание, после которого комиссия CAS вынесет решение. Пока нет информации о том, когда именно будет вынесено решение арбитражного суда.