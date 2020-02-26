Ср, 26.02.2020
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"Манчестер Сити" начинает тяжбу с УЕФА

(FILES) This file photo taken on July 21, 2016 shows a sign of the Court of Arbitration for Sport (CAS) on July 21, 2016 at the headquarters in Lausanne. The Court of Arbitration for Sport said on August 3 that a "record" 18 appeals have been launched, mainly involving Russian doping bans, ahead of the Rio Games. At least 11 appeals involved Russian athletes excluded from the Games after the report by Canadian lawyer Richard McLaren which said the Russian government organised doping at major events. / AFP PHOTO / FABRICE COFFRINI

ФОТО: FABRICE COFFRINI/AFP

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) зарегистрировал апелляцию «Манчестер Сити» по вопросу исключения из еврокубков на два года за нарушение правил финансового фэйр-плей.

CAS принял на рассмотрение апелляцию на решение УЕФА от 14 февраля 2020 года.

Когда будет сформирована рабочая группа по этому делу, пройдет слушание, после которого комиссия CAS вынесет решение. Пока нет информации о том, когда именно будет вынесено решение арбитражного суда.

Напомним, УЕФА также обязал клуб из Манчестера выплатить штраф – 30 миллионов евро.

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