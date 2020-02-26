В Москве прошел пикет в поддержку "Sputnik Эстония"

Участники пикета в желтых — фирменный цвет Sputnik — жилетах встали у ворот на подъезде к зданию. В руках они держали плакаты с надписями: "Эстония — концлагерь для журналистов", "Руки прочь от журналистов в Прибалтике".

В декабре сотрудники агентства получили от руководства Департамента полиции и погранохраны Эстонии предупреждения о возбуждении уголовных дел в случае, если они не прекратят трудовые отношения с головной организацией. Эти действия обосновывались санкциями, введенными Евросоюзом в марте 2014 года против ряда физических и юридических лиц на фоне событий на Украине. В результате журналисты были вынуждены с 1 января разорвать трудовые отношения с "Россией сегодня", а сайт "Sputnik Эстония" перешел на работу в чрезвычайном режиме.