К столетию Николая Соловья состоится вечер его памяти

Когда независимость Эстонии только-только была восстановлена и перспективы дальнейшего развития еще были совсем неясны, когда закрывались заводы, фабрики, научные институты, и множество профессиональных людей с высшим образованием и родным русским языком в одночасье оказалось не у дел, именно Николай Васильевич Соловей начал возрождать традиции русских и славянских культурных обществ, работавших еще в буржуазной Эстонии — чтобы сохранить традиции русской культуры на этой родной для многих земле.

Уже в 1988 году было создано Общество славянских культур в Эстонии, в 1991 году выла возрождена прекрасная культурная традиция — русский Праздник Песни и танца «Славянский венок», а в 1992 году преемственно воссоздан Союз славянских просветительных и благотворительных обществ в Эстонии. Через десять лет этот Союз был реорганизован в Союз русских просветительных и благотворительных обществ в Эстонии, который объединяет сегодня около ста коллективов культуры по всей Эстонии (из них 70 в Таллинне), и дело жизни Николая Васильевича Соловья продолжается.

«Славянский венок 2020» посвящается 100-летию Николая Васильевича, и вечер, посвященный его памяти, станет первым в череде мероприятий, подготавливающих это крупнейшее культурное событие в жизни русской общины в Эстонии. Всего в рамках «Славянского венка» запланировано свыше 30 мероприятий, которые пройдут по всей Эстонии, и, конечно, в Центре русской культуры. Завершится праздник традиционным гала-концертом 31 мая в ледовом холле «Тондираба».

В концерте памяти Николая Васильевича Соловья 6 марта участвуют женский хор «Славянка», смешанный хор «Русь», хор «Украiна» общества «Просвiта», вокальный ансамбль «Viva Musica», молодежный хор «Iterum Cantus», Русское филармоническое общество в Эстонии, Таллиннский музыкальный театр, хореографическая студия Шоу-балет «Визави», театр танца «Рада», танцевальная студия «Антре», танцевальная студия «Грация», хор «Радуга» хоровой студии центра Кулло, оркестр «Русский сувенир», ансамбль «Крапива», хор русской народной песни «Сударушки», танцевальный ансамбль «Непоседы», ансамбль народной музыки «Златые Горы», артист Эдуард Томан.