Зеленский назвал возвращение Крыма национальной идеей и утвердил День сопротивления оккупации

«Да, это очень сложное задание, которое не может решиться, к сожалению завтра. Но есть вещи, которые мы можем сделать уже сегодня, - сказал президент, подчеркнув, что к таким вещам относится поддержка жителей полуострова и переселенцев. - Многие из них ждут возвращения в Украину. То, что сейчас из соображений собственной безопасности они не говорят об этом вслух, не означает, что их нет. И они должны знать, что государство о них не забыло».

По его словам, в предыдущие годы власть на каждом углу, на каждом плакате заявляла о том, что Крым - это Украина, «а в реальности крымчане получают украинские свидетельства о рождении через очень сложную судебную процедуру. Не могут открыть даже счет в банке». Как сказал Зеленский, финмониторинг вносит крымчан в группу риска", и они не имеют шансов на кредит. «Я считаю это недопустимым и позорным для каждого украинца. Шесть лет существуют эти проблемы, но только сейчас они активно решаются правительством», - подчеркнул он.

«Возвращение Крыма - это не просто моя цель как президента или позиция как гражданина Украины, это не только наша общая мечта - это залог безопасности на планете, это восстановление веры, веры в международное право и веры в справедливость», - заявил Зеленский, выступая в Киеве на форуме «Время Крыма» (Age of Crimea), посвященном Дню крымского сопротивления российской оккупации.

Глава Украины напомнил, что 26 февраля 2014 года в Симферополе состоялся самый большой митинг в поддержку целостности и единства Украины. «Отдавая дань уважения мужеству и героизму всех участников митинга, сегодня мной будет подписан указ о Дне сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополь», - отметил президент. По его словам, этот день будет отмечаться ежегодно 26 февраля.

Как передает УНИАН , говоря о возвращении полуострова, Владимир Зеленский особо подчеркнул, что Крым не может стать ценой для мира на Донбассе.

«Возвращение Крыма - бесспорная часть нашей национальной идеи. Шесть лет назад РФ аннексировала Крым, шесть лет тому назад наша жизнь изменилась, мы поняли, что живем в мире, где меморандумы, к сожалению, ничего не стоят... Сегодня мы делаем все возможное, чтобы прекратить войну на Донбассе и не терять каждый день лучших украинцев. На это направлены все усилия. Но это не означает, что Крым снимается с повестки или может стать ценой для мира на Донбассе и мира на Украине», - сказал президент страны.

Свое выступление на форуме «Время Крыма» Зеленский завершил словами: «Полноценное окончание войны произойдет на Донбассе, а полноценное наступление мира произойдет в Крыму».

26 февраля 2014 года в Симферополе перед зданием крымского парламента состоялся масштабный митинг в поддержку территориальной целостности Украины и против проведения внеочередной сессии Верховной Рады Крыма. Участие в нем приняли около 12 тысяч человек.

Среди сторонников территориальной целостности Украины были крымскотатарские и проукраинские активисты, им противостояли пророссийские активисты, организованные лидерами «Русского единства» во главе с Сергеем Аксеновым, который сейчас возглавляет правительство Крыма.

В результате столкновений в тот день два человека погибли и несколько получили ранения. Уже 27 февраля здание Верховной Рады и Совета Министров Крыма было захвачено вооруженными формированиями , которых на Украине считают спецподразделениями ГРУ РФ. Тогда же парламент Крыма по их требованию объявил о проведении референдума о присоединении полуострова к России.