Эстонские профсоюзы обратились к Зеленскому

Центральный союз профсоюзов Эстонии обратился к президенту, правительству и парламенту Украины с призывом отклонить законопроекты "О труде" и "Об обеспечении профсоюзной деятельности", которые сейчас находятся на рассмотрении в Верховной Раде. Эстонская организация считает, что при вступлении этих инициатив в силу права украинских работников будут существенно ущемлены, передает Rus.ERR.
"Запланированные изменения неприемлемы для страны, которая поддерживает демократические ценности", - говорится в письме, отправленном главой Центрального союза профсоюзов Пеэпом Петерсоном президенту Украины Владимиру Зеленскому, спикеру парламента Дмитрию Разумкову и премьер-министру Алексею Гончаруку.
Он напомнил, что украинские профсоюзы проводят масштабные акции протеста, выражая недовольство новыми законами.
"Мы требуем, чтобы законопроекты были отозваны и любые официальные слушания в Верховной Раде следует отложить", - подчеркнул Петерсон.