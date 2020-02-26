Ср, 26.02.2020
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Эстонские профсоюзы обратились к Зеленскому

Владимир Зеленский.

ФОТО: HANDOUT/AFP

Центральный союз профсоюзов Эстонии обратился к президенту, правительству и парламенту Украины с призывом отклонить законопроекты "О труде" и "Об обеспечении профсоюзной деятельности", которые сейчас находятся на рассмотрении в Верховной Раде. Эстонская организация считает, что при вступлении этих инициатив в силу права украинских работников будут существенно ущемлены, передает Rus.ERR.

"Запланированные изменения неприемлемы для страны, которая поддерживает демократические ценности", - говорится в письме, отправленном главой Центрального союза профсоюзов Пеэпом Петерсоном  президенту Украины Владимиру Зеленскому, спикеру парламента Дмитрию Разумкову и премьер-министру Алексею Гончаруку.

Он напомнил, что украинские профсоюзы проводят масштабные акции протеста, выражая недовольство новыми законами.

"Мы требуем, чтобы законопроекты были отозваны и любые официальные слушания в Верховной Раде следует отложить", - подчеркнул Петерсон.

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