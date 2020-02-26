Глава Tallinna Sadam: в новом пассажирском порте нужды нет

Сегодня Таллинн заключил с балтийским гигантом судоходства Tallink Grupp AS и инвестиционной фирмой Infortar соглашение о намерениях, согласно которому в течение трех лет в Горхолле будут построены международный конференц-центр и концертный зал, а также будет обустроена прилегающая территория, где расположатся пассажирский порт, отель, бизнес-центр, рестораны, кафе и развлекательные учреждения.

"Горхолл - это соседствующий с нами земельный участок, и мы приветствуем инициативу сделать его привлекательным местом», - сказал Калм. Что касается планируемого компаниями Tallink и Infortar пассажирского порта, то он сказал, что пока недостаточно информации для того, чтобы оценить потенциальное влияние.

«Нужно встретиться с представителями Tallink, но там нужна действительно серьезная морская планировка. Мы сами имеем дело с водным строительством, и это очень долгосрочные и масштабные планы», - сказал глава порта, по мнению которого, трехлетний период завершения нереалистичен, и строительство скорее займет пять лет.

По словам Калма, также встает вопрос обслуживания судов, то есть транспорта. «В настоящее время мы сотрудничаем с городом над тем, как вывести грузовики из города. Для этого мы и создали Рейди-теэ, чтобы создать хорошие условия для сходящего с судов автомобильного транспорта», - сказал он.

Таким образом, по словам Калма, странно, что планируется пассажирский порт для судов типа ро-ро с грузовыми автомобилями на борту. «Как это решить? Предлагалось даже что нужен туннель. Большой вопрос, какой объем там удастся обслуживать», - сказал он.

Калм указал, что такой порт с двумя причалами находится в тупике. «С созданием Рейди-теэ мы открыли очень хорошие возможности для Таллиннского порта и Tallink, но у Горхолла я хорошего решения не вижу», - отметил он.