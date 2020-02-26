В Smart-ID представили новую функцию

Пользователи получат надежное приложение электронной идентификации, которое позволит им проходить аутентификацию и создавать равноценные подписи от руки электронные подписи, сообщило SK ID Solutions.

Биометрический метод идентификации прошел международный аудит, его одобрил департамент государственной инфосистемы (RIA). Процесс биометрической идентификации полностью автоматизирован, он признан как минимум равным физической идентификации.

Глава SK ID Solutions Калев Пихл отметил, что, поскольку биометрический метод идентификации является совершенно новым для Smart-ID, поначалу услуга может работать не идеально. «Мы постоянно улучшаем услугу и поэтому мы благодарны за любую обратную связь от пользователей», - сказал он.

«В течение следующих месяцев десяткам тысяч пользователей придется обновить свой трехлетний аккаунт Smart-ID. Благодаря новому биометрическому методу идентификации это теперь можно будет сделать и только с помощью биометрического паспорта, то есть даже если нет доступа к остальным средствам идентификации или невозможно посетить отделение банка», - сказал Пихл.

«Это хорошая новость и для более миллиона пользователей Smart-ID в Латвии и Литве, которые всего за несколько минут смогут превратить свой аккаунт Smart-ID Basic в средство создания квалифицированных подписей», - сказал он.

Наряду с SK ID Solutions в разработке биометрической идентификации участвовали InnoValor из Нидерландов и iProov из Великобритании, процесс оценивало TÜV Informationstechnik GmbH из Германии.

Для биометрической идентификации нужно, чтобы человек уже раньше пользовался Smart-ID, в устройстве должна быть установлена последняя версия Smart-ID, нужны смартфон с работающей камерой и поддержкой NFC, а также биометрический паспорт. Процесс биометрической идентификации состоит из семи шагов и, по оценке предприятия, занимает несколько минут.