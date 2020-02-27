Людмила Ганс: благотворительностью должны заниматься меценаты, а не спонсоры

Не изживающая себя идея

Последние три года о «Благовесте» ничего не было слышно. «Мы прекратили присуждение премий, поскольку посчитали, что идея отдельных наград для русскоязычных деятелей культуры Эстонии себя изжила, - рассказала Людмила Ганс. – Наверное, мы немного поспешили с выводами, поэтому сейчас есть мысль вернуться к прежней деятельности, но сосредоточившись исключительно на Русском театре Эстонии».

Русский театр является особой темой для Людмилы Ганс, которая не без гордости говорит, что в свое время вручение премий «Благовеста» являлось маячком для более крупных государственных театральных премий: «Мы награждали талантливых молодых актеров, а через какое-то время их же отмечали на государственном уровне».

Но для Людмилы работа, связанная с благотворительностью, началась не 25 лет назад и не с «Благовеста», а намного раньше и совершенно случайно. Рассказывая свою историю, она подводит меня к стене, с фотографиями и дипломами: «Это мой иконостас».

Все началось с патентоведения

Фото конца 1980-х – начала 1990х годов запечатлели яркую Людмилу Ганс, получающую кубки и грамоты от импозантно одетых мужчин явно заморского происхождения. Именно они и привели ее в благотворительность. Но началось все с того, что в далекие советские годы Людмила Ганс стала одним из первых специалистов, прошедших обучение и вернувшихся в Эстонию с профессией патентоведа. Сейчас их называют патентными поверенными.

«Тогда было два типа патентоведов. У одних первое образование было гуманитарным, они в основном занимались переводами и поиском изобретений. И были технари, к которым относилась я. Технари считались привилегированной кастой: мы могли писать заявления на патенты», - рассказала Людмила.

К моменту развала Советского Союза и восстановлению независимости Эстонии Ганс приобрела колоссальный опыт работы, поработав, например, 12 лет в научно-исследовательской лаборатории при клинике Арнольда Сеппо. В тот момент, когда правительство направило Людмилу в помощь легендарному доктору, в Эстонии не было ни одного обученного патентоведа, который мог бы подавать патентные заявки в области медицины: «Я тогда тоже этой сферы деятельности не знала, поэтому работать пришлось со словарем и с самим доктором».