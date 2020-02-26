Полиция Германии задержала эстонский автомобиль с латвийским водителем в состоянии наркотического опьянения

Немецкая полиция сегодня задержала в Айнбеке, Нижняя Саксония, автомобиль с эстонскими номерами, за рулем которого находился гражданин Латвии в состоянии наркотического опьянения, пишет Postimees.
Полиция остановила Volkswagen Passat с эстонскими номерными знаками во время рутинного контроля за движением.
Выяснилось, что 25-летний гражданин Латвии, находившийся за рулем, не имел прав на управление транспортным средством, а сотрудники правоохранительных органов выявили у него наркотическое опьянение, сообщила полиция Айнбека.
Полиция разрешила мужчине продолжить движение после сдачи пробы крови и выплаты штрафа и залога. Однако за руль его больше не пустили: поездку в качестве водителя продолжил пассажир, имеющий водительские права.