Партия реформ представила план об изменении расчета свободного от налогов дохода

Парламентская фракция Партии реформ представила сегодня законопроект, который изменил бы нынешний порядок расчета не облагаемого налогом минимума, пишет Postimees.
Согласно сделанному предложению, на первом этапе сместился бы разброс месячного дохода, когда необлагаемый минимум сокращается с 500 евро до нуля: до 1700-2600 евро. Сейчас этот разброс составляет 1200-2100 евро. Во второй год у всех возникла бы возможность использовать не облагаемый налогом минимум в размере 500 евро. Согласно законопроекту Партии реформ, переход на единую систему мог бы произойти в два этапа.
«Созданная первым правительством Юри Ратаса налоговая система наказывает людей, получающих больше 1200 евро, например, медицинских сестер, учителей, спасателей и полицейских, которые из-за снижения не облагаемого налогом минимума имеют более высокие ставки налога. Наша цель упразднить этот налоговый горб, и сделать налоговую систему проще и справедливее», - сказала председатель Партии реформ Кая Каллас.
По ее словам, в Эстонии есть 68 500 человек, которые вместе с подачей налоговой декларации получат извещение о том, что им придется доплатить государству: «В то же время у нас есть 530 000 человек, которые заплатили подоходного налога слишком много, то есть предоставили государству беспроцентный кредит». Каллас добавила, что единый подоходный налог сделал бы налоговую систему проще и предсказуемее.
«По нашей оценке, переход на единую систему подоходного налога обошелся бы в 250 миллионов евро, которые было бы ответственно разделить на два года», - сказал депутат парламента, реформист Айвар Сыэрд.
На инфочасе парламента Сыэрд добавил, что налоговая система, которую ввели два года назад, больше не годится в ситуации, когда зарплаты и доходы быстро растут. По его словам, действующая налоговая система означает, что все больше людей со своими доходами оказывают в ситуации, когда они уже не могут использовать не облагаемый налогом минимум.
По словам министра финансов Мартина Хельме, тот факт, что доходы людей очень быстро растут, говорит о том, что созданная налоговая система дает преимущество людям с маленькими доходами.
«Налоговую льготу в этом виде они действительно больше не получают, но если мы спросим, стали ли они жить лучше, они ответят: конечно, стали», - сказал Хельме.
По его словам, министр финансов не видит вариантов, чтобы правительство смогло в ближайшие годы как-то принципиально менять налоговую систему. Он припомнил, что когда создавали правящую коалицию, то договорились о налоговом мире, и о том, что крупных налоговых реформ во время нынешнего правительства проводит не станут. Он добавил, что приветствует налоговые дебаты, которые ведутся при наличие аргументов по существу и с поиском ответов, но считает, что это – тема будущих выборов.