Партия реформ представила план об изменении расчета свободного от налогов дохода

Согласно сделанному предложению, на первом этапе сместился бы разброс месячного дохода, когда необлагаемый минимум сокращается с 500 евро до нуля: до 1700-2600 евро. Сейчас этот разброс составляет 1200-2100 евро. Во второй год у всех возникла бы возможность использовать не облагаемый налогом минимум в размере 500 евро. Согласно законопроекту Партии реформ, переход на единую систему мог бы произойти в два этапа.

«Созданная первым правительством Юри Ратаса налоговая система наказывает людей, получающих больше 1200 евро, например, медицинских сестер, учителей, спасателей и полицейских, которые из-за снижения не облагаемого налогом минимума имеют более высокие ставки налога. Наша цель упразднить этот налоговый горб, и сделать налоговую систему проще и справедливее», - сказала председатель Партии реформ Кая Каллас.

По ее словам, в Эстонии есть 68 500 человек, которые вместе с подачей налоговой декларации получат извещение о том, что им придется доплатить государству: «В то же время у нас есть 530 000 человек, которые заплатили подоходного налога слишком много, то есть предоставили государству беспроцентный кредит». Каллас добавила, что единый подоходный налог сделал бы налоговую систему проще и предсказуемее.

«По нашей оценке, переход на единую систему подоходного налога обошелся бы в 250 миллионов евро, которые было бы ответственно разделить на два года», - сказал депутат парламента, реформист Айвар Сыэрд.

На инфочасе парламента Сыэрд добавил, что налоговая система, которую ввели два года назад, больше не годится в ситуации, когда зарплаты и доходы быстро растут. По его словам, действующая налоговая система означает, что все больше людей со своими доходами оказывают в ситуации, когда они уже не могут использовать не облагаемый налогом минимум.

По словам министра финансов Мартина Хельме, тот факт, что доходы людей очень быстро растут, говорит о том, что созданная налоговая система дает преимущество людям с маленькими доходами.

«Налоговую льготу в этом виде они действительно больше не получают, но если мы спросим, стали ли они жить лучше, они ответят: конечно, стали», - сказал Хельме.