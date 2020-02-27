Экзаменаторы слишком рьяно бьют по тормозам

На вопрос о том, выбирает ли маршрут для экзамена компьютер или человек, Ванамыйза сказал, что экзаменатор самостоятельно решает, куда он поедет с экзаменуемым.

На экзамен со своей камерой

Поскольку, по мнению читателя, экзаменаторы слишком необъективно оценивают навыки вождения новичков, он поинтересовался возможностью использовать во время экзамена свой видеорегистратор или любую другую камеру, чтобы иметь возможность доказать свою правоту при оспаривании результатов.

В департаменте коротко ответили: нельзя. Обосновали это тем, что в экзаменационном автомобиле уже имеется камера, которая записывает как происходящее в салоне, так и снаружи. «При спорной ситуации запись с камеры может использоваться для принятия окончательного решения. Но оспорить результаты экзамена можно и без камеры», - сказал Ванамыйза.

На уточняющие вопросы о том, как часто люди оспаривают результаты экзаменов и как часто выясняется, что ошибку вовсе допустил экзаменатор, в Департаменте шоссейных дорог сообщили, что, например, в 2019 году результат экзамена пытались оспорить в 203 случаях. Подавляющее большинство — 157 — было связано с практической частью экзамена по вождению, а 23 - с теоретической.

«Решение об изменении итогов экзамена принималось в 5-10% случаев. В большинстве случаев повторный экзамен можно сдать без уплаты госпошлины. Ежегодно при оспаривании результатов экзамена ошибка в среднем выявляется в десяти случаях. Иногда в ходе проверки могло выясниться, что ошибка была допущена в связи с неточными указаниями экзаменатора либо дорожная ситуация была столь непонятной, что в ходе обсуждения решение принималось в пользу экзаменуемого», - подчеркнули в ведомстве.

Результат экзамена можно оспорить в течение 30 дней. Сделать это можно в бюро обслуживания, подав заявление в бумажном виде, либо отправить электронное письмо. В жалобе необходимо указать, по поводу какой именно ситуации у вас возникли вопросы. Будет недостаточным просто написать, что вы не согласны с решением. Экзаменуемый должен подробно описать ситуацию, которая, по его мнению, была неверно оценена экзаменатором. Если удастся выявить ошибку не начиная производства, об этом оповещают экзаменуемого. В зависимости от ситуации принимается и решение о том, придется ли человеку платить госпошлину повторно или нет.

Порядок сдачи экзамена по вождению изменился

Напомним, что с февраля изменился порядок сдачи внутришкольных и государственных экзаменов по теории и вождению. Начиная с этого месяца экзамены будут в большей степени учитывать происходящее на дорогах в повседневной жизни.

Для учащихся, которые приступят к обучению в автошколах после 1 февраля, начальный период подготовки водителя категории В составит как минимум четыре недели, но это в первую очередь будет зависеть от способности автошколы планировать работу. Учащийся должен пройти не менее 30 часов вождения и 28 часов теории.

Если говорить о теоретической части, то нововведений немало.

Например, в экзамен по теории добавилось 10 вопросов. Таким образом, всего вопросов будет 40, на них необходимо ответить в течение 30 минут. Экзамен по теории состоит из двух частей.

30 вопросов будут касаться правил дорожного движения, психологии движения и транспортных средств, как и ранее. При ответе на экзаменационные вопросы можно сделать не более пяти ошибок.

Десять вопросов касаются безопасности дорожного движения и описывают дорожные ситуации, при которых кто-то может пострадать или погибнуть. В этом разделе в ответах может быть сделано не более одной ошибки.

В апреле также добавится возможность зарегистрироваться на государственный экзамен по теории сразу же по завершении теоретического раздела в автошколе. Таким образом, больше не нужно будет ждать завершения всех учебных поездок. Следует помнить, что теоретический экзамен, сданный в Департаменте шоссейных дорог, действителен в течение 12 месяцев, и за этот срок необходимо сдать экзамен по вождению.

Практическая часть экзамена на В-категорию также изменилась.

Начиная с февраля больше не будет поманевренно расписанного способа выполнения упражнений. Экзаменатор сам будет решать, как разрешить ту или иную ситуацию. Перед каждым упражнением экзаменатор объяснит содержание, цель и параметры оценки упражнения.

При выполнении упражнений больше не будет назначаться количество возможных попыток. Три упражнения, необходимые для успешной сдачи экзамена по вождению, должны быть выполнены в течение 10 минут. Экзаменатор считает экзамен проваленным, если экзаменуемый допустил значительную ошибку или не выполнил упражнения в течение отведенного времени.

Больше не будет определенного списка ошибок, на основании которых считается, что экзамен по вождению провален. Экзаменатор должен решить, сдал ли экзаменуемый экзамен по вождению, в зависимости от того, соблюдает ли экзаменуемый правила дорожного движения и насколько безопасно он управляет транспортным средством.

Если экзаменуемому не удается сдать экзамен по вождению с третьей попытки, его/ее направляют на продолжение обучения в автошколу, где он должен пройти не менее двух часов вождения. Зарегистрироваться на новый экзамен по вождению можно будет только после прохождения дополнительного обучения.

В прошлом году Департамент шоссейных дорог принял 34 068 экзаменов по теории и 36 207 экзаменов по вождению. С первого раза теоретическую часть сдали 76% участников экзаменов, а экзамен по вождению - 56%. Из экзаменов по вождению 26 370 сдавались на категорию B.