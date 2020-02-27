Экзаменаторы слишком рьяно бьют по тормозам

Процесс сдачи экзамена по вождению вызывает много вопросов у новичков и сочувствующих. Департамент не видит проблемы.
«Да они специально заваливают, чтоб государство больше денег заработало! Видимо, премии им полагаются за это». «Я только с пятого раза смог получить права. Все по вине экзаменатора, который видел ошибки там, где их не было». «Я с первых минут чем-то не угодила экзаменатору. Говорил со мной резко, да еще и на тормоз надавил на пустой дороге». Пожалуй, многие из нас слышали подобные заявления от друзей, знакомых или родственников, когда они получали водительские права. Кто-то во всем винит экзаменаторов, другие – местные автошколы, а кто-то даже видит во всем происходящем теорию заговора.
Очевидно, каждый из нас оказывался в ситуации, когда казалось, что весь мир настроен против вас. Казалось бы, вы сделали все от вас зависящее, приложили неимоверные усилия, чтобы ситуация решилась в вашу пользу, но по какой-то неведомой причине все равно были вынуждены смириться с поражением. И если кому-то в конечном итоге удается найти хоть какое-то логическое объяснение своим неудачам, всегда найдутся и те, кто заподозрит в этом злой рок. В случае провала люди в первую очередь начинают подозревать экзаменаторов. Разумеется, в подобных случаях сторонники теории заговора пытаются зацепиться за любую мелочь. Но есть ли для этого повод?
Теория заговора или чистая случайность?
У читателя Rus.Postimees Валентина возникло множество вопросов относительно нынешней системы сдачи экзамена по вождению в Таллинне. Например, он заподозрил экзаменационный отдел Департамента шоссейных дорог в том, что они намеренно назначают начинающим водителям одних и тех экзаменаторов, чтобы человеку было сложнее сдать экзамен, а систему оспаривания результатов счел неэффективной. Также, по его словам, некоторые экзаменаторы давят на педаль тормоза при любом удобном случае, хотя необходимость в этом зачастую отсутствует.
«Если в последнее время кто-либо из моих знакомых заводит разговор об экзамене на права, мне сразу вспоминается анекдот про сантехника Иванова, которого, после слов о том, что вся система прогнила, надо все менять, приговорили к высшей мере наказания, - начал свое письмо читатель. – Периодически в СМИ я читал про очереди на экзамен по вождению, про сложность сдачи практической части, но не очень интересовался данной темой, пока не получилось так, что несколько человек из моего круга общения пошли получать права на категорию B. Получив удостоверение наставника и помогая этим людям по мере моих сил и возможностей, я случайно оказался в курсе некоторых удивительных моментов, которые происходили с моими знакомыми на экзаменах по вождению».
По словам Валентина, в экзаменационном автомобиле продублирована педаль тормоза, что, по его мнению, вполне логично, потому что неизвестно, насколько подготовлен выпускник автошколы и у экзаменатора должна быть возможность предотвратить аварийную ситуацию. «Технически система работает так: если экзаменатор нажимает на педаль тормоза, компьютер автоматически заканчивает экзамен, поскольку считает, что была создана аварийная ситуация. Как мне кажется, некоторые экзаменаторы этим злоупотребляют и нажимают на тормоз при любом удобном случае. Причем неважно, была ли аварийная ситуация или ему просто не понравился ваш маневр, пусть он и был в рамках правил», - сказал он.
По его словам, сначала он с недоверием относился к рассказам о том, что на экзамене по вождению кого-то завалили просто так. Но после того, как у некоторых его знакомых экзамен прервали на ровном месте, он решил поузнавать среди друзей, не сталкивался ли кто-то с чем-то подобным. Как оказалось, похожих случаев было немало. При взгляде со стороны становится совершенно ясно, что это делается регулярно и злонамеренно, так считает читатель, добавляя, что ему кажутся циничными высказывания представителей Департамента шоссейных дорог о том, что в огромных очередях виноваты сами начинающие водители. После этого, по его мнению, особенно цинично читать в газетах заявления господина Тармо Ванамыйза, который винит во всех бедах автошколы и их неподготовленных выпускников.
«Да, в экзаменационных автомобилях есть система видеофиксации, и, казалось бы, в случае возникновения разногласий можно обжаловать результаты, но люди не доверяют этому всему, поэтому даже не пытаются спорить с системой, полагая, что после подачи жалобы успешно сдать экзамен и получить водительское удостоверение будет еще сложнее», - считает он.
Для Валентина также остается непонятным, как так получается, что некоторые экзаменуемые в случае повторной сдачи экзамена попадают к одним и тем же экзаменаторам. По его мнению, это наводит на мысли о наличии злого умысла в отношении сдающих экзамен, потому что, если просто рассчитать математически, вероятность таких совпадений ничтожно мала. «А ведь возможна ситуация, что экзаменатору просто не понравится моя прическа, сильный запах парфюма, манера общаться или что-то еще, - сетует он. – Быть может, существует возможность сменить назначенного экзаменатора?»
В своем ответе руководитель экзаменационного отдела Департамента шоссейных дорог Тармо Ванамыйза сразу же подчеркнул, что, поскольку в обращении читателя не называются конкретные случаи, он может прокомментировать ситуацию на основании похожих ситуаций, с которыми ведомство регулярно сталкивается.
«Компьютер случайным образом выбирает экзаменатора. Если человек несколько раз попадает к одному и тому же экзаменатору, в этом нет ничего необычного. Например, бывали ситуации, когда один и тот же человек в разное время и в разных городах попадал на одного и того же экзаменатора. Это вызвано тем, что применяется система ротации, когда принимающих экзамены сотрудников постоянно направляют из одного город в другой. Если в каком-то регионе желающих получить права меньше, то вероятность очутиться в автомобиле с одним и тем же экзаменатором возрастает», - сказал он.
По поводу возможности сменить неугодного экзаменатора на другого Ванамыйза категорично ответил, что это невозможно, поскольку ни одна из сторон не имеет права выбора — за них это делает компьютер. Экзаменатор узнает имена экзаменуемых рано утром, когда приходит на работу.
Ванамыйза также встал на защиту экзаменаторов, которые, по мнению читателя, при любом удобном случае жмут на педаль тормоза. По его словам, тем самым они действительно предотвращают опасную ситуацию. «Опыт наших экзаменаторов при оценке дорожных ситуаций гораздо больше, чем у претендента на получение прав, который не всегда в состоянии увидеть потенциальную опасность», - сказал он, а также добавил, что довольно часто при оспаривании результатов экзамена они рассматривают ситуации на пешеходных переходах, но по итогу проверки выясняется, что экзаменуемый просто не уступил дорогу пешеходу, переходившему улицу, либо при пересечении железнодорожного переезда в недостаточной степени убедился в безопасности своих действий.
В погоне за водительскими правами
По словам читателя, его личные наблюдения говорят о том, что люди, которые по тем или иным причинам не смогли получить права в Таллинне, чудесным образом получали их с первого раза в других городах. Некоторые знакомые рассказывали ему, что, когда они сдавали экзамен в городах поменьше, их очень удивляло хорошее отношение со стороны экзаменаторов, что позволяло без лишней нервотрепки сдавать экзамен с первой попытки. Зато в Таллинне, согласно наблюдениям Валентина, ситуация совершенно иная: «Ты можешь хорошо проехать весь маршрут, а на повороте рядом с Департаментом шоссейных дорог экзаменатор может внезапно нажать на тормоз, так как, по его мнению, находившийся рядом с дорогой человек намеревался перейти дорогу по пешеходному переходу».
Но почему-то в городах поменьше экзаменаторы готовы закрыть глаза и на более существенные ошибки, сообщил читатель. По его словам, одна из его знакомых никак не могла получить права в Таллинне, а когда отправилась в другой город, сделала все с первого раза. «Интересно, что в какой-то ситуации она даже пересекла двойную сплошную линию, а также допустила несколько незначительных ошибок. Но все равно права получила», - негодует он.
Ванамыйза говорит, что дорожное движение по своей сути является динамичным, поэтому на дорогах почти не возникают идентичные ситуации. По его словам, опыт департамента, например, показывает, что человек никак не мог сдать экзамен в Пярну и Пайде, зато когда отправился в Таллинн, справился с первого раза.
По словам одного из столичных автоинструкторов, пожелавшего сохранить свою анонимность, Департаменту шоссейных дорог не помешало бы задуматься о том, чтобы в будущем, например, добавить новые места, откуда можно было бы начинать экзамен по вождению, поскольку, по его наблюдениям, многие автошколы учат людей сдавать экзамен, а не водить машину. «Достаточно оказаться в Нымме, Мустамяэ или Хааберсти — и вы заметите, что тут огромное скопление учебных машин. И причина довольно проста: они проводят уроки там, где чаще всего проходят экзамены по вождению. Иногда они просто едут следом за экзаменационной машиной, чтоб учащийся получил представление о том, куда его могут повезти во время экзамена», - сказал он, а также подчеркнул, что было бы здорово, если бы экзамены начинались и в других районах столицы, чтобы, например, оказавшийся впервые на улице Гонсиори новоиспеченный обладатель водительских прав не совершил аварию. Инструктор считает, что экзамен вполне мог бы начинаться в Ласнамяэ или Пирита, поскольку там имеются все условия для проверки навыков вождения.
В Департаменте шоссейных дорог считают, что автошкола, разумеется, должна не готовить к сдаче экзамена, а научить потенциального водителя управлять машиной. Как сказал руководитель экзаменационного отдела Департамента шоссейных дорог Тармо Ванамыйза, они не планируют менять место начала экзамена, поскольку нынешнее расположение, по его мнению, является оптимальным. «Во время экзамена не менее 15 минут занимает поездка по шоссе. И совершенно не играет роли, по какому маршруту поедет экзаменуемый и где начинается экзамен. В обозримом будущем потенциальному водителю придется справляться в любой ситуации», - говорит он.
На вопрос о том, выбирает ли маршрут для экзамена компьютер или человек, Ванамыйза сказал, что экзаменатор самостоятельно решает, куда он поедет с экзаменуемым.
На экзамен со своей камерой
Поскольку, по мнению читателя, экзаменаторы слишком необъективно оценивают навыки вождения новичков, он поинтересовался возможностью использовать во время экзамена свой видеорегистратор или любую другую камеру, чтобы иметь возможность доказать свою правоту при оспаривании результатов.
В департаменте коротко ответили: нельзя. Обосновали это тем, что в экзаменационном автомобиле уже имеется камера, которая записывает как происходящее в салоне, так и снаружи. «При спорной ситуации запись с камеры может использоваться для принятия окончательного решения. Но оспорить результаты экзамена можно и без камеры», - сказал Ванамыйза.
На уточняющие вопросы о том, как часто люди оспаривают результаты экзаменов и как часто выясняется, что ошибку вовсе допустил экзаменатор, в Департаменте шоссейных дорог сообщили, что, например, в 2019 году результат экзамена пытались оспорить в 203 случаях. Подавляющее большинство — 157 — было связано с практической частью экзамена по вождению, а 23 - с теоретической.
«Решение об изменении итогов экзамена принималось в 5-10% случаев. В большинстве случаев повторный экзамен можно сдать без уплаты госпошлины. Ежегодно при оспаривании результатов экзамена ошибка в среднем выявляется в десяти случаях. Иногда в ходе проверки могло выясниться, что ошибка была допущена в связи с неточными указаниями экзаменатора либо дорожная ситуация была столь непонятной, что в ходе обсуждения решение принималось в пользу экзаменуемого», - подчеркнули в ведомстве.
Результат экзамена можно оспорить в течение 30 дней. Сделать это можно в бюро обслуживания, подав заявление в бумажном виде, либо отправить электронное письмо. В жалобе необходимо указать, по поводу какой именно ситуации у вас возникли вопросы. Будет недостаточным просто написать, что вы не согласны с решением. Экзаменуемый должен подробно описать ситуацию, которая, по его мнению, была неверно оценена экзаменатором. Если удастся выявить ошибку не начиная производства, об этом оповещают экзаменуемого. В зависимости от ситуации принимается и решение о том, придется ли человеку платить госпошлину повторно или нет.
Порядок сдачи экзамена по вождению изменился
Напомним, что с февраля изменился порядок сдачи внутришкольных и государственных экзаменов по теории и вождению. Начиная с этого месяца экзамены будут в большей степени учитывать происходящее на дорогах в повседневной жизни.
Для учащихся, которые приступят к обучению в автошколах после 1 февраля, начальный период подготовки водителя категории В составит как минимум четыре недели, но это в первую очередь будет зависеть от способности автошколы планировать работу. Учащийся должен пройти не менее 30 часов вождения и 28 часов теории.
Если говорить о теоретической части, то нововведений немало.
Например, в экзамен по теории добавилось 10 вопросов. Таким образом, всего вопросов будет 40, на них необходимо ответить в течение 30 минут. Экзамен по теории состоит из двух частей.
30 вопросов будут касаться правил дорожного движения, психологии движения и транспортных средств, как и ранее. При ответе на экзаменационные вопросы можно сделать не более пяти ошибок.
Десять вопросов касаются безопасности дорожного движения и описывают дорожные ситуации, при которых кто-то может пострадать или погибнуть. В этом разделе в ответах может быть сделано не более одной ошибки.
В апреле также добавится возможность зарегистрироваться на государственный экзамен по теории сразу же по завершении теоретического раздела в автошколе. Таким образом, больше не нужно будет ждать завершения всех учебных поездок. Следует помнить, что теоретический экзамен, сданный в Департаменте шоссейных дорог, действителен в течение 12 месяцев, и за этот срок необходимо сдать экзамен по вождению.
Практическая часть экзамена на В-категорию также изменилась.
Начиная с февраля больше не будет поманевренно расписанного способа выполнения упражнений. Экзаменатор сам будет решать, как разрешить ту или иную ситуацию. Перед каждым упражнением экзаменатор объяснит содержание, цель и параметры оценки упражнения.
При выполнении упражнений больше не будет назначаться количество возможных попыток. Три упражнения, необходимые для успешной сдачи экзамена по вождению, должны быть выполнены в течение 10 минут. Экзаменатор считает экзамен проваленным, если экзаменуемый допустил значительную ошибку или не выполнил упражнения в течение отведенного времени.
Больше не будет определенного списка ошибок, на основании которых считается, что экзамен по вождению провален. Экзаменатор должен решить, сдал ли экзаменуемый экзамен по вождению, в зависимости от того, соблюдает ли экзаменуемый правила дорожного движения и насколько безопасно он управляет транспортным средством.
Если экзаменуемому не удается сдать экзамен по вождению с третьей попытки, его/ее направляют на продолжение обучения в автошколу, где он должен пройти не менее двух часов вождения. Зарегистрироваться на новый экзамен по вождению можно будет только после прохождения дополнительного обучения.
В прошлом году Департамент шоссейных дорог принял 34 068 экзаменов по теории и 36 207 экзаменов по вождению. С первого раза теоретическую часть сдали 76% участников экзаменов, а экзамен по вождению - 56%. Из экзаменов по вождению 26 370 сдавались на категорию B.