Эстонский девелопер Novira Capital построит дом в центре Риги

Коммерческий директор Regals nami Янис Брантс рассказал, что здание будет принадлежать латвийским и эстонским девелоперам, а земля под ним была куплена еще 16 лет назад. Нулевой цикл проекта, то есть подземный этаж, будет построен за собственные средства, потом может быть привлечено банковское финансирование.

Брантс добавил, что на данном перекрестке один из самых больших в Балтии поток пешеходов - около 50 000 человек в день. В здании будет около 20 000 м2 офисных площадей, а на первом этаже примерно 3500 м2 будет отведено под торговлю.

В этом году начнется снос имеющейся одноэтажной застройки и киосков, а также будут построены два подземных этажа.