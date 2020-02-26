Полезно знать: в каких случаях квартиру стоит продавать со всей обстановкой

Если вы хотите быстро продать квартиру

Если ваша цель - продать квартиру быстро, это должно быть сделано с мебелью: немногие покупатели предпочитают совершенно пустые квартиры, потому что поиск и покупка мебели влечет за собой дополнительные затраты времени и денег. Гораздо проще купить квартиру, в которой уже есть мебель, если она соответствует вкусу покупателя, чем начинать искать и выбирать новую мебель, пишет City24.

Удачно подобранная, чистая и современная мебель, безусловно, сделает квартиру привлекательной для покупателя. Иногда правильно подобранная мебель может придать квартире более просторный вид, что, безусловно, является преимуществом при продаже.

Если вам некуда девать старую мебель

Если у вас уже есть новое жилье, причем полностью обставленное, старая мебель вам не нужна вовсе. Однако, чтобы ее вывезти, понадобится транспорт, грузчики и место для складирования. Это может стать проблемой. Продавать находящуюся в квартире мебель отдельно от квартиры тоже весьма проблематично. Если мебель старая и изношенная, вы не сможете ее продать. Гораздо проще просто оставить ее в квартире: возможно новые собственники найдут ей применение.

Если вы хотите продать квартиру дороже

Цена квартиры обычно определяется маклером с учетом местоположения и состояния квартиры. Ухоженная, новая и высококачественная мебель, безусловно, может поднять цену квартиры. Правда, это касается только встроенной мебели - в прихожей, на кухне или в ванной. Остальная подержанная мебель, как правило, не имеет рыночной стоимости, и с ее помощью повысить цену квартиры невозможно. Поэтом перед продажей стоит разобраться, какая мебель может повысить цену, а какая - нет.

Однако, если выставленная на продажу квартира совершенно пуста, вам следует купить кое-какую мебель. Таким образом, вы можете сделать квартиру более привлекательной и в результате продажи вернете потраченные на мебель деньги. Например, мебель для ванной комнаты можно найти по выгодной цене в интернет-магазине Kaup24. Имейте в виду, однако, что слишком высокая цена мебели может существенно увеличить цену квартиры, а цена выше рыночной может затруднить или удлиннить продажу.

Если вы продаете дачу

Обычно покупатели предпочитают покупать уже меблированную дачу, так как большинство из них неохотно покупают новую мебель туда, где они не проводят большую часть своего времени. Исключение делается, если мебель действительно старая и никуда не годится.

Если вы хотите сдавать квартиру