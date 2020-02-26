Финансовая склока похоронила Ралли Эстонии

Ралли Эстонии с успехом прошло в прошлом году на дорогах юго-востока нашей страны. На соревании, которое выиграл Отть Тянак, присутствовали гонщики основного состава мирового чемпионата, плюс классы поменьше, но все они отмечали как превосходную организацию, так и живописную природу. Фанаты автоспорта Эстонии стали мечтать о этапе Кубка мира и даже самые смелые предполагали, что отмененное из-за политической нестабильности Ралли Чили поспособствует тому, что уже этим летом Ралли Эстонии получит статус официального этапа Кубка мира.

Но...

Как и в каждой хорошей семье, в семье эстонского автоспорта яблоком разодора посужили деньги. Организация Ралли Эстонии - мероприятие недешевое, бюджет которого находится на уровне 2,3 миллиона евро. Государство также желало поддержать проведение в Эстонии этапа Кубка мира по ралли и даже приготовило для этого почти миллион евро... Вот с этого все и началось - Союз автоспорта решил тоже поучаствовать в данной сделке и потребовал себе вместо обычных 2000 евро сумму в 50 раз большую - 100 000 евро.

Дальше уже понесло всех Остапов и не поймешь - кто виноват в том, что вполне себе прибыльное мероприятие, которого в не очень богатой Южной Эстонии ждали. Союз автоспорта обвиняет организаторов. Организаторы - Союз автоспорта. Эксперты и фанаты - руководство Союза, выдвинувшее такое требование.

Один из эстонских бизнесменов, который также входит в правление Союза автоспорта, Олег Гроссь, выдвинул идею о том, что он сам заплатит 100 000 евро из личных средств.

Однако после обеда точки над расставил Урмо Аава, главный организатор Ралли Эстонии : "К сожалению вынуждены сообщить, что организация Ралли Эстония-2020 прекращена. Для нас неприемлема мысль о том, что это ралли мы организуем без поддержки федерации".

Формально Ралли Эстонии могло бы быть проведено и без согласия Союза автоспорта. Однако в этом случае шансы на проведение этапа Кубка мира могли быть сведены к нулю и с коммерческой точки зрения такие соревнования были бы провальными - на них не приехали бы ведущие команды планеты. "FIA уполномочил именно САЭ проводить все соревнования на территории нашей страны. Собрание выбрало этих членов правления и они проводят свою политику. Много было спекуляций на тему: "а не устроить бы нам это ралли в Латвии или другом месте?". Это даже не обсуждается" - отметил Аава.