Ср, 26.02.2020
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Шарапова объявила о завершении карьеры

Мария Шарапова.

ФОТО: Isaac Brekken/AP

Российская теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении карьеры, передает "Интерфакс".

Свое решение она озвучила в колонке журнала Vanity Fair.

"Теннис" - я прощаюсь", - написала она.

Мария Шарапова является победительницей всех четырех турниров Большого шлема. В 2004 году она выиграла Уимблдон, В 2006 – Открытый чемпионат США, в 2008 – Открытый чемпионат Австралии, в 2012 и 2014 – "Ролан Гаррос". В общей сложности 32-летняя россиянка выиграла 36 турниров.

Шарапова возглавляла мировой рейтинг, но из-за дисквалификации за мельдоний выбыла из первой сотни. После возвращения в спорт ее стала преследовать череда травм, в результате чего теннисистке не удавалось играть в полную силу. В худшем случае – она снималась с турниров.

Сейчас она занимает в рейтинге WTA 373 место.

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