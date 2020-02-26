Шарапова объявила о завершении карьеры

Свое решение она озвучила в колонке журнала Vanity Fair.

"Теннис" - я прощаюсь", - написала она.

Мария Шарапова является победительницей всех четырех турниров Большого шлема. В 2004 году она выиграла Уимблдон, В 2006 – Открытый чемпионат США, в 2008 – Открытый чемпионат Австралии, в 2012 и 2014 – "Ролан Гаррос". В общей сложности 32-летняя россиянка выиграла 36 турниров.

Шарапова возглавляла мировой рейтинг, но из-за дисквалификации за мельдоний выбыла из первой сотни. После возвращения в спорт ее стала преследовать череда травм, в результате чего теннисистке не удавалось играть в полную силу. В худшем случае – она снималась с турниров.