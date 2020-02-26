Владислав Сурков. ФОТО: Vyacheslav Prokofyev / Vyacheslav Prokofyev/TASS

Бывший помощник президента Владислав Сурков дал первое с момента своей отставки интервью, в котором рассказал о причинах ухода с должности, отношении к изменению Конституции России и планах на будущее.

Русская служба Би-би-си приводит ключевые высказывания бывшего советника президента с комментарием корреспондента Петра Козлова.

Корреспондент Би-би-си Петр Козлов:

После затянувшейся паузы Владимир Путин все же освободил Владислава Суркова от должности, на которой тот давно уже заскучал. Но пока не совсем понятно, что же именно стало причиной этой скуки.

То ли масштаб личности теперь уже бывшего помощника президента настолько широк, что тесно и душно ему стало на просторах Киева, Донбасса, Абхазии и Южной Осетии, отношения с которыми он курировал. Такую версию форсируют соратники Суркова.

То ли просто самостоятельно действовать на таком важном для Кремля геополитическом направлении ему не давали - второй ключ от Донбасса, к примеру, всегда был у людей при погонах. Да и добиться больших успехов почти что за семь лет Суркову так и не удалось.

В последние годы он не раз порывался уйти из Кремля, о чем свидетельствовали публичные анонсы его отставки, которые неоднократно делал давний соратник Суркова Алексей Чеснаков. Последнему анонсу наконец суждено было сбыться.

Первое после отставки интервью Сурков дал тому же Чеснакову.

«Резко повернуть оглобли»

Кураторство Сурковым украинского направления пришлось на время с самого начала противостояния на киевском Майдане и кровопролитных столкновений на востоке Украины.

После того как на востоке Украины начались боевые действия, в которых Россия неформально оказывала значительную поддержку сепаратистам Донбасса, на международных переговорах в Минске Киеву навязали договор. Главная идея - вернуть в состав Украины Луганск и Донецк, которые бы при этом остались под влиянием Москвы. Однако реализовать этот сценарий Суркову так и не удалось.

Теперь он настаивает (несмотря на опровержения со стороны пресс-секретаря президента России), что подход Кремля к решению проблемы Донбасса изменился. А значит и реализовывать ее должен уже кто-то другой.

«Выбрал Украину. Чисто интуитивно. Никто мне не подсказывал и сам я ничего не знал. Да и никто наверняка не знал. Я почувствовал просто, вернее, почуял - будет большое дело. Догадался уже тогда, когда ничего еще не начало происходить, что будет настоящая борьба с Западом. Серьезная. С жертвами и санкциями. Потому что Запад не остановится ни перед тем, ни перед другим. Да и мы за ценой не постоим. Правда, предчувствовал. Сам сейчас удивляюсь, как я это предвидел летом еще 13-го года. В полной тогдашней тишине. Так все и случилось. Горжусь, что был участником.

Но прошли те же пять лет... Началось естественное торможение и этого проекта. Я бы, конечно, в обычной ситуации не стал бы отпрашиваться с такого горячего участка. Поскольку это было бы безответственно. Но и участок более-менее остыл, и главное, контекст изменился. Не мог же я пять лет идти в одном направлении, а потом резко повернуть оглобли и двинуться в противоположном. Я бы об этом с самим собой ни за что не договорился. Так у меня появились и причина, и повод уйти окончательно».

Президентский срок

Сурков, который был первым модератором внутриполитических процессов для Владимира Путина, но уже давно не участвует в принятии решений (с начала 2012 года он оставил должность первого замруководителя администрации президента), высказался по самому важному и самому актуальному внутриполитическому процессу в России - предложенной Путиным реформе Конституции.

Он, вопреки официально выбранной линии Кремля заранее не толковать действительно закладываемые реформой смыслы, напрямую высказался на тему, которую аккуратно обходит даже сам президент.

По его мнению, Владимир Путин сможет вновь избираться главой государства, поскольку с немного уточненными полномочиями «это будет как бы другой институт президентства». А значит, ограничения сроков прекратят действие и отсчет для Путина в 2024 году можно будет начать заново - и в этом случае оставаться президентом россиян он сможет до 2036.

Таким образом Сурков становится одним из самых весомых сторонников сценария с пролонгацией президентства Путина.

Вдобавок Сурков высказал полную поддержку предложенным Путиным встраиванию местной власти в систему государственной власти, а также отмену верховенства международного права в случае противоречия с внутрироссийским правом.

«Если будут в итоге как-то уточнены полномочия президента, а вроде бы об этом тоже говорилось, то правовая логика приведет к необходимости заново начать отсчет президентских сроков. Потому что с новыми полномочиями это будет уже как бы другой институт президентства. На него не смогут распространяться ограничения нынешнего президентства. Во всяком случае, если власти не пойдут на новый отсчет, они сильно погрешат против юридической чистоты. Это мое частное мнение, конечно. Но основанное на опыте законотворчества».

«Путинист еретического толка»

За долгие годы во власти и из-за специфической управленческой манеры Сурков успел нажить себе много недоброжелателей. Однако он настаивает, что его отставка - не ссылка, не увольнение, а решение уйти «по собственному желанию».

При этом о планах на будущее Сурков говорит размыто. Он дает понять, что не уходит на политическую пенсию и хотел бы остаться в игре.

Чтобы не оставлять простор для трактовок своего интереса к политике, он тут же оговаривается, что остается верным сторонником Владимира Путина.

- Политикой будете заниматься?

- Буду, конечно. Я всегда политикой интересовался. И до прихода на госслужбу. И после буду.

- В чем это будет выражаться?

- Поскольку больших дел у меня пока нет, буду практиковать малые политические формы. А именно: кухонные дебаты. Или выступления в рюмочных для малознакомых собутыльников. Или сочинение трактата не для печати о предоставлении частичных избирательных прав ботам в качестве первого шага к эмансипации виртуальной личности.

- Ну а если без шуток?

- А это и есть без шуток. Будущее вызревает не в мейнстриме. Не в президиумах. А как раз на кухнях и в рюмочных. И в странных трактатах. На темном и тихом дне информационного потока.

- И какие идеи будете на кухнях продвигать?