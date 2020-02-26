Осторожно: мясник-обманщик орудует на улицах Таллинна

Последнее сообщение было из городка Юлемисте, где человек использовал знакомую схему и предлагал мясо работающим там людям.

"Мы просим людей не терять бдительность и не доверять незнакомцам, которые предлагают вам сельскохозяйственную продукцию (яйца, мясо, картофель и пр.) по выгодной цене. Оплата только тогда, когда заказанный товар доставлен", – сообщает Ида-Харьюское отделение полиции.

Не стесняйтесь спрашивать удостоверение личности продавца, если у вас есть подозрения. Обязательно сообщите своему непосредственному руководителю или сотруднику службы безопасности, когда вы увидите незнакомца на вашем рабочем месте.