Осторожно: мясник-обманщик орудует на улицах Таллинна

Полиция получила информацию о человеке, который в Ласнамяэ предлагает людям мясные продукты, за которые заранее просит деньги. Но он не производит товары, и людям не деньги не возвращает.
Последнее сообщение было из городка Юлемисте, где человек использовал знакомую схему и предлагал мясо работающим там людям.
"Мы просим людей не терять бдительность и не доверять незнакомцам, которые предлагают вам сельскохозяйственную продукцию (яйца, мясо, картофель и пр.) по выгодной цене. Оплата только тогда, когда заказанный товар доставлен", – сообщает Ида-Харьюское отделение полиции.
Не стесняйтесь спрашивать удостоверение личности продавца, если у вас есть подозрения. Обязательно сообщите своему непосредственному руководителю или сотруднику службы безопасности, когда вы увидите незнакомца на вашем рабочем месте.
"Мы просим учреждения и компании по соображениям безопасности не допускать посторонних лиц в свои помещения. Таким образом, вы защищаете имущество вашей компании и ваших сотрудников", – призывают в полиции.