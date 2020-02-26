Осторожно: на улицах Таллинна орудует мясник-обманщик

Полиция получила информацию о человеке, который в Ласнамяэ предлагает людям мясные продукты, за которые просит заплатить заранее. Но он не производит товар, и людям деньги не возвращает.
Последнее сообщение было из городка Юлемисте, где этот человек использовал знакомую схему и предлагал мясо работающим там людям.
"Мы просим людей не терять бдительность и не доверять незнакомцам, которые предлагают вам сельскохозяйственную продукцию (яйца, мясо, картофель и пр.) по выгодной цене. Оплату следует производить только тогда, когда заказанный товар доставлен", – сообщает Ида-Харьюское отделение полиции.
Если у вас есть подозрения, не стесняйтесь спрашивать удостоверение личности продавца. Обязательно сообщите своему непосредственному руководителю или сотруднику службы безопасности, если увидите на вашем рабочем месте незнакомца.
"Мы просим учреждения и компании из соображений безопасности не допускать посторонних лиц в свои помещения. Таким образом вы защищаете имущество вашей компании и ваших сотрудников", – призывают в полиции.