Ср, 26.02.2020
Утверждения, будто отстроить Старую Нарву и воссоздать прежнюю атмосферу невозможно, просто не выдерживают критики. Лаури Вахтре
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Осторожно: на улицах Таллинна орудует мясник-обманщик

Осторожно: на улицах Таллинна орудует мясник-обманщик

Мясо. Фото иллюстративное.

ФОТО: Elmo Riig

Полиция получила информацию о человеке, который в Ласнамяэ предлагает людям мясные продукты, за которые просит заплатить заранее. Но он не производит товар, и людям деньги не возвращает. 

Последнее сообщение было из городка Юлемисте, где этот человек использовал знакомую схему и предлагал мясо работающим там людям.

"Мы просим людей не терять бдительность и не доверять незнакомцам, которые предлагают вам сельскохозяйственную продукцию (яйца, мясо, картофель и пр.) по выгодной цене. Оплату следует производить только тогда, когда заказанный товар доставлен", – сообщает Ида-Харьюское отделение полиции.

Если у вас есть подозрения, не стесняйтесь спрашивать удостоверение личности продавца. Обязательно сообщите своему непосредственному руководителю или сотруднику службы безопасности, если увидите на вашем рабочем месте незнакомца.

"Мы просим учреждения и компании из соображений безопасности не допускать посторонних лиц в свои помещения. Таким образом вы защищаете имущество вашей компании и ваших сотрудников", – призывают в полиции.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ