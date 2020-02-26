Лаури Вахтре: давайте отстроим Старую Нарву!

К сожалению, в большинстве случаев люди считают, что это всего лишь мечта. Уничтоженные города не вернуть, а новая жизнь зарождается не на эмоциях, а с помощью калькуляций, железа и бетона. К счастью, это мнение во многом ошибочно, а чувства не обязательно противоречат калькуляциям. Идея отстроить заново Старую Нарву не чисто эмоциональна, оторвана от жизни или утопична. Можно сказать, что самым большим препятствием для восстановления Нарвы как раз и является это ошибочное мнение, и если его преодолеть, полдела будет сделано.

Рассмотрим обстоятельства. Текстильного города с 80 000 жителей в обозримом будущем не появится. Однако расположение Нарвы по-прежнему многообещающе. Перекресток крупного шоссе и крупного водного пути, первый европейский город для тех, кто приезжает со стороны Европы (как это было столетиями), ворота Евросоюза. Экономическая логика говорит: будущее Нарвы заключается в туризме. Если из тысяч ежедневно прикатывающих туристов, заманить на одну ночь хотя бы двадцать процентов, это будет означать уже (десятки) миллионов евро в год.

Чем привлечь туриста? Точно не скучными панельками. Туриста можно привлечь отличными спа-гостиницами, музеями, казино, гостиницами и кафе на Кренгольме. И Старым городом, возвышающимся на месте Нарвского моста и привлекающим путешественников уже на самой границе.

Но Старый город нужен, прежде всего, самим нарвитянам. Городу крайне необходимо сердце, которого сейчас нет. У человечной и человеческой среды есть к тому же дисциплинирующее, в хорошем смысле воспитательное влияние. Особенно в том случае, если эта среда построена своими руками. Что для нарвитян означает работу и зарплату.

Естественно, спросят: а что будет с хрущовками, стоящими на месте Старого города? И где взять денег? Ответы не очень сложны. Хрущовки придется снести (экономически это и без того наиболее целесообразно), но еще до этого необходимо будет построить прямо рядом со Старым городом или даже частично в не (в северной части застройка более редкая) новые городские жилые кварталы. Не разбросанные где попало кубики зданий, а прилично выстроенные квартале, которые были бы достойны соседствовать со Старым городом. Для этого, очевидно, пришлось бы принять отдельный закон, но для этого у нас есть высокооплачиваемый Рийгикогу со своими чиновниками. Так что будут построены новые жилплощади и людям помогут переехать. По мере того как хрущовки будут пустеть, их будут сносить и начинать новое строительство. Старые фундаменты будут раскопаны, будет оценено их состояние и начнется строительство новых зданий. Если до сих пор свои деньги вкладывало государство, то это строительство должно быть возможно с помощью частных средств и различных пособий. Построенное здание останется в собственности того, кто оплатил строительство. Проект будет необходимо представить всей Европе как общее дело.

Если говорить о вкладе эстонского государства, то людям, живущим сейчас на территории Старого города, строительство нового жилья, снос имеющихся квартирных домов и археологические работы (плюс, конечно, планирование всего проекта, проектирование зданий и т.д.) по щедрым подсчетам может обойтись в 300 миллионов евро. Если разделить это на 15 лет, это составит 20 миллионов в год. Большая, если не космическая сумма.

Уже параллельно может начаться строительная деятельность. Для этого будет определено, какие здания восстановить как можно ближе к оригиналу, какие – в основном с точки зрения внешнего вида, а где можно ограничиться лишь старыми объемами и месторасположением. Если спросить, что станет со зданием Нарвского колледжа, оно может подождать, пока не будет готово все остальное.

Все это осуществимо и неоднократно осуществлялось в Европе. Утверждения, будто отстроить Старый город невозможно или невозможно воссоздать прежнюю атмосферу, просто не выдерживают критики. К тому же не стоит делать вид, что речь идет о городе XVII века. Мы можем назвать его новым городом, построенным по подобию XVII века. При всем том он был бы впечатляющим, красивым, человеческим, уютным и притягательным.