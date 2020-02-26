Нарвскому предпринимателю не продадут участок земли, пока он не возьмет на себя обязательства по инвестициям

Инвестор согласен вкладывать только в свою собственность

Участок по адресу ул. Пушкина, 59, принадлежит городу, но право застройки на 50 лет на этот участок на в 2005 году город передал компании Halaver-Toru с обязательством построить здесь коммерческое здание. Компания это обязательство выполнила, и здание функционирует с 2007 года, площади в нем арендуют несколько фирм.

В 2018 году Halaver Toru с разрешения города продала право застройки компании Rossan MPI, и эта компания сразу же попросила у города продать участок ей в собственность.

Как объяснил предприниматель Алексей Сюткин, который ранее был членом правления Halaver-Toru, а сейчас руководит другой фирмой, расположенной в этом же здании, появился российский инвестор, который хочет вложить в участок деньги для организации здесь нового предприятия. В России нет такого понятия, как право застройки (фактически, это временная собственность), но инвестор знает, что это такое. Тем не менее, российский предприниматель готов вкладывать деньги, только если участок будет в частной собственности.

Член правления Rossan MPI Александр Тянтов сообщил, что переговоры с инвестором еще на ранней стадии, и подробностей о будущем предприятии он пока сказать не может.

Поскольку продать городской участок может только городское собрание, вопрос продажи земли предварительно обсуждался на прошлой неделе на комиссии горсобрания по городскому хозяйству. К слову, член комиссии, известный в городе предприниматель Александр Брокк сказал, что западные предприниматели в Нарве, наоборот, стараются не иметь землю и строения в собственности - им привычнее и удобнее арендовать всё. В России бизнес-культура другая, и идея инвестировать в чужую собственность кажется странной. Ведь в 2055 году участок вернется в распоряжение города.

Две цены на один участок

Продать участок в собственность Rossan MPI эта фирма попросила городские власти еще в июле 2018 года. Землю в данном случае надлежит продавать по средней рыночной цене, которая определяется оценщиком недвижимости. Но на участок есть сразу две оценки, которые различаются более, чем вдвое - заказанная Halaver-Toru оценка показала цену в 47 000 евро, а заказанная Департаментом городского хозяйства - 123 700 евро.

Естественно, нынешний владелец права застройки компания Rossan MPI хотела выкупить участок по наименьшей цене, а управа хотела продать по наибольшей. В конце концов, стороны договорились, что ценой будет среднее арифметическое из этих двух цифр - 85 350 евро.

Как заметила директор Департамента городского хозяйства Елена Скулачёва, это чуть больше, чем город получил бы с фирмы в качестве платы за право застройки, но не ежегодными платежами, а сразу.

К тому же, предприниматели построили на участке большое здание, вложили 90 тысяч, и если не продать участок застройщику, то через 35 лет, когда закончится право застройки и участок перейдет обратно в распоряжение города, городским властям придется компенсировать фирме потерю этого здания.

Но депутатская комиссия на прошлой неделе с такой арифметикой не согласилась и решила, что перед сделкой нужно всё-таки точно выяснить стоимость недвижимости, которую город собирается продать.

Доверять или проверять?

С тем, что участок нужно продать предпринимателю, который собирается инвестировать в расширение бизнеса и создание новых рабочих места, никто из членов комиссии не спорил. Однако, данного на словах обещания оказалось мало, ведь даже закрепленные на бумаге обещания в большинстве случае в Нарве не выполняются.

По информации членов комиссии, из 19 договоров, в которых город продавал участок, а покупатель при этом брал на себя какие-то обязательства по инвестициям, только в двух случаях предприниматели эти обязательства выполнили.