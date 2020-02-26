Ср, 26.02.2020
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  • Нарвскому предпринимателю не продадут участок земли, пока он не возьмет на себя обязательства по инвестициям

Нарвскому предпринимателю не продадут участок земли, пока он не возьмет на себя обязательства по инвестициям

Коммерческое здание на ул. Пушкина в Нарве, основной арендатор которого - Ramirent.

ФОТО: Николай Андреев

Нарвский предприниматель хочет выкупить у города участок в конце улицы Пушкина, чтобы расширять бизнес совместно с российским инвестором. На прошлой неделе депутатская комиссия по городскому хозяйству задержала сделку. Дело в том, что есть две оценки стоимости участка, которые отличаются в два раза. Кроме того, комиссия хочет получить гарантии, что бизнес-проект не сорвется. Дело в том, что за последние годы в большинстве случаев предприниматели не выполняли инвестиционных обязательств, которые брали перед городом.

Инвестор согласен вкладывать только в свою собственность

Участок по адресу ул. Пушкина, 59, принадлежит городу, но право застройки на 50 лет на этот участок на в 2005 году город передал компании Halaver-Toru с обязательством построить здесь коммерческое здание. Компания это обязательство выполнила, и здание функционирует с 2007 года, площади в нем арендуют несколько фирм.

В 2018 году Halaver Toru с разрешения города продала право застройки компании Rossan MPI, и эта компания сразу же попросила у города продать участок ей в собственность.

Как объяснил предприниматель Алексей Сюткин, который ранее был членом правления Halaver-Toru, а сейчас руководит другой фирмой, расположенной в этом же здании, появился российский инвестор, который хочет вложить в участок деньги для организации здесь нового предприятия. В России нет такого понятия, как право застройки (фактически, это временная собственность), но инвестор знает, что это такое. Тем не менее, российский предприниматель готов вкладывать деньги, только если участок будет в частной собственности.

Член правления Rossan MPI Александр Тянтов сообщил, что переговоры с инвестором еще на ранней стадии, и подробностей о будущем предприятии он пока сказать не может.

Поскольку продать городской участок может только городское собрание, вопрос продажи земли предварительно обсуждался на прошлой неделе на комиссии горсобрания по городскому хозяйству. К слову, член комиссии, известный в городе предприниматель Александр Брокк сказал, что западные предприниматели в Нарве, наоборот, стараются не иметь землю и строения в собственности - им привычнее и удобнее арендовать всё. В России бизнес-культура другая, и идея инвестировать в чужую собственность кажется странной. Ведь в 2055 году участок вернется в распоряжение города.

Две цены на один участок

Продать участок в собственность Rossan MPI эта фирма попросила городские власти еще в июле 2018 года. Землю в данном случае надлежит продавать по средней рыночной цене, которая определяется оценщиком недвижимости. Но на участок есть сразу две оценки, которые различаются более, чем вдвое - заказанная Halaver-Toru оценка показала цену в 47 000 евро, а заказанная Департаментом городского хозяйства - 123 700 евро.

Естественно, нынешний владелец права застройки компания Rossan MPI хотела выкупить участок по наименьшей цене, а управа хотела продать по наибольшей. В конце концов, стороны договорились, что ценой будет среднее арифметическое из этих двух цифр - 85 350 евро.

Как заметила директор Департамента городского хозяйства Елена Скулачёва, это чуть больше, чем город получил бы с фирмы в качестве платы за право застройки, но не ежегодными платежами, а сразу.

К тому же, предприниматели построили на участке большое здание, вложили 90 тысяч, и если не продать участок застройщику, то через 35 лет, когда закончится право застройки и участок перейдет обратно в распоряжение города, городским властям придется компенсировать фирме потерю этого здания.

Но депутатская комиссия на прошлой неделе с такой арифметикой не согласилась и решила, что перед сделкой нужно всё-таки точно выяснить стоимость недвижимости, которую город собирается продать.

Доверять или проверять?

С тем, что участок нужно продать предпринимателю, который собирается инвестировать в расширение бизнеса и создание новых рабочих места, никто из членов комиссии не спорил. Однако, данного на словах обещания оказалось мало, ведь даже закрепленные на бумаге обещания в большинстве случае в Нарве не выполняются.

По информации членов комиссии, из 19 договоров, в которых город продавал участок, а покупатель при этом брал на себя какие-то обязательства по инвестициям, только в двух случаях предприниматели эти обязательства выполнили.

Кстати, участок, продажа которого обсуждается, как раз один из этих двух случаев. Алексей Сюткин отметил, что один раз он уже показал, что выполняет обязательства, и нет оснований не верить, что он с партнерами реализует планы и во второй раз. Но депутатская комиссия после обсуждения решила, что предприниматели должны представить со своей стороны конкретные обязательства, сколько денег и в какой срок инвестор вложит в территорию, которую Rossan MPI хочет выкупить. И только с этими цифрами на руках депутаты будут решать, продавать участок или нет.

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