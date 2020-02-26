На второстепенных дорогах в Эстонии рекомендовано понизить скоростное ограничение

Соответствующие рекомендации комиссии были направлены Министерству экономики и коммуникаций, в сферу ответственности которого входит устанавливающий ограничения Департамент шоссейных дорог.

Председатель комиссии Виллу Ване пояснил ERR, что речь идет в первую очередь о дорогах с грунтовым покрытием, однако снижение скоростного ограничения следует рассмотреть и на бывших грунтовках с твердым покрытием.