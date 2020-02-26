На второстепенных дорогах в Эстонии рекомендовано понизить скоростное ограничение

Государственная экспертная комиссия по выяснению причин дорожно-транспортных происшествий считает необходимым понизить разрешенную скорость на многих второстепенных дорогах до 70 км/ч, а местами и до 50 км/ч, поскольку состояние дорог не позволяет безопасно двигаться по ним с большей скоростью, передает Rus.ERR.
Соответствующие рекомендации комиссии были направлены Министерству экономики и коммуникаций, в сферу ответственности которого входит устанавливающий ограничения Департамент шоссейных дорог.
Председатель комиссии Виллу Ване пояснил ERR, что речь идет в первую очередь о дорогах с грунтовым покрытием, однако снижение скоростного ограничения следует рассмотреть и на бывших грунтовках с твердым покрытием.
"Эти дороги по своим параметрам не соответствуют повышенной скорости движения. В основном это дороги с грунтовым покрытием - узкие, извилистые, с подъемами и спусками", - пояснил Ване.