Ср, 26.02.2020
В течение последних пяти-шести лет мы замечаем осознание Россией того, что нет смысла завоевывать Европу. Оккупация – это очень дорого. Тоомас Хендрик Ильвес
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • На второстепенных дорогах в Эстонии рекомендовано понизить скоростное ограничение

На второстепенных дорогах в Эстонии рекомендовано понизить скоростное ограничение

Анализ показал, что чаще всего скоростной режим нарушают в местах, где скорость ограничена до 70 километров в час.

ФОТО: Антс Лийгус

Государственная экспертная комиссия по выяснению причин дорожно-транспортных происшествий считает необходимым понизить разрешенную скорость на многих второстепенных дорогах до 70 км/ч, а местами и до 50 км/ч, поскольку состояние дорог не позволяет безопасно двигаться по ним с большей скоростью, передает Rus.ERR.

Соответствующие рекомендации комиссии были направлены Министерству экономики и коммуникаций, в сферу ответственности которого входит устанавливающий ограничения Департамент шоссейных дорог.

Председатель комиссии Виллу Ване пояснил ERR, что речь идет в первую очередь о дорогах с грунтовым покрытием, однако снижение скоростного ограничения следует рассмотреть и на бывших грунтовках с твердым покрытием.

"Эти дороги по своим параметрам не соответствуют повышенной скорости движения. В основном это дороги с грунтовым покрытием - узкие, извилистые, с подъемами и спусками", - пояснил Ване.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ