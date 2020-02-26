Обвиняемый в жестоком убийстве за день до совершения преступления находился в арестном доме

Согласно предъявленному обвинению, утром 30 июня прошлого года Каськ поджег дом в деревне Кюкитая, в котором сгорел его 16-летний знакомый. Во время заседания суда выяснилось, что за день до трагических событий в деревне Каськ находился в камере для вытрезвления арестного дома, где оскорблял и грозился убить стражей порядка.

За день до жестокого убийства, в котором обвиняют Эдуарда Каська, он совершил в деревне несколько насильственных преступлений. Последний раз его судили в мае 2018 года, признав виновным в нарушении общественного порядка и попытке кражи.

Кражи и драки

На сегодняшнем заседании выяснилось, что в первой половине прошлого года Каськ совершил несколько преступлений. В январе прошлого года он украл водку в магазине Кирси, напал на девушку и ударил в центре «Таску» мужчину. Еще оказалось, что в апреле прошлого года он избил молодого человека, который в июне и погиб в пожаре в деревне Кюкитая.

Каськ признал свою вину в краже и нападениях, но отказывается признавать себя виновным в убийстве. Также Каськ не верен, что за день до событий в Кюкитая он угрожал ударить ножом в живот доставившего его в вытрезвитель полицейского: «Я был настолько пьяным, что ничего не помню».

И напротив, он не отрицает, что после освобождения из вытрезвителя отправился в деревню и поджег дом. Виновным в жестоком убийстве он не признает себя потому, что считал, будто в доме никого нет. И на сегодняшнем заседании Каськ посчитал нужным вмешаться в выступление помощника прокурора Маарьи-Лийзы Кыйв и заявить, что не знал, что в доме кто-то есть.

Бабушка увидела пожар

На сегодняшнем заседании показания давала бабушка погибшего в пожаре подростка, у которой внук жил с осени 2018 года. В то утро она проснулась около шести утра, заглянула в комнату внука и убедилась, что мальчик спит. После этого она ушла работать в саду, а около девяти утра отправилась в поле.

Минут через 20 на поле пришел ее брат и сказал, что видел двух подозрительных молодых людей, идущих к ее дому: «Они были в капюшонах, а через какое-то время убежали».

Поскольку дело показалось подозрительным, бабушка решила посмотреть, что эти парни искали. Вскоре она увидела, что дом охвачен пламенем: «Я позвонила пожарным, была растеряна, ничего не понимала». В суде заслушали запись разговора с Центром тревоги, в котором бабушка говорит работнику центра, что утром внук был дома, но мог уйти до начала пожара. Однако оказалось, что 16-летний подросток погиб в спальне, расположенной на втором этаже.