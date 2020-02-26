В одной из больниц Эстонии на карантине находится пациент с подозрением на коронавирус

«В Пярнуской больнице есть один человек, который вернулся из кризисного региона Италии и заболел во время поездки. Он обратился в отделение неотложной помощи (ЭМО), но ЭМО не делает тесты на коронавирус, поэтому пациент был госпитализирован. Результатов теста пока нет», - подтвердила специалист по коммуникациям Пярнуской больницы Кятлин Муру. До обнародования результатов пациент будет находиться в изоляторе.

Департамент здоровья рекомендует всем, кто вернулся из регионов распространения коронавируса в Китае и Северной Италии, по возможности работать две недели дома и в течение инкубационного периода избегать массовых мероприятий. Если характер работы не позволяет оставаться дома, необходимо внимательно следить за здоровьем и при появлении симптомов заболевания - таких как кашель, температура, проблемы с дыханием - сразу же звонить семейному врачу.

При возможности детей лучше не водить в школу и детский сад. При появлении у них симптомов заболевания - в обязательном порядке.

Человеку с подозрением на коронавирус нельзя искать помощи в отделении неотложной помощи какой-нибудь больницы. «Обращение в отделение неотложной помощи может привести к распространению вируса на других находящихся в помещении людей. Поэтому проконсультируйтесь со своим семейным врачом, позвоните по консультационному телефону семейных врачей 1220 или по номеру центра тревоги 112», - сказала заведующая отделом мониторинга за инфекционными заболеваниями и борьбы с эпидемиями Мари-Анне Хярма.