Блог ⟩ В Пярнуской больнице у пациента не нашли коронавирус

«В Пярнуской больнице есть один человек, который вернулся из кризисного региона Италии и заболел во время поездки. Он обратился в отделение неотложной помощи (ЭМО), но ЭМО не делает тесты на коронавирус, поэтому пациент был госпитализирован», - подтвердила специалист по коммуникациям Пярнуской больницы Кятлин Муру. Вечером выяснилось, что результаты теста отрицательные, сообщил специалист по коммуникациям Департамента здоровья Симмо Саар. По всей Эстонии было проведено пять тестов, результаты четырех из них известны, они отрицательные, вирус не обнаружен. Результат еще одного теста неизвестен.

Департамент здоровья рекомендует всем, кто вернулся из регионов распространения коронавируса в Китае и Северной Италии, по возможности работать две недели дома и в течение инкубационного периода избегать массовых мероприятий. Если характер работы не позволяет оставаться дома, необходимо внимательно следить за здоровьем и при появлении симптомов заболевания - таких как кашель, температура, проблемы с дыханием - сразу же звонить семейному врачу.

При возможности детей лучше не водить в школу и детский сад. При появлении у них симптомов заболевания - в обязательном порядке.

Человеку с подозрением на коронавирус нельзя искать помощи в отделении неотложной помощи какой-нибудь больницы. «Обращение в отделение неотложной помощи может привести к распространению вируса на других находящихся в помещении людей. Поэтому проконсультируйтесь со своим семейным врачом, позвоните по консультационному телефону семейных врачей 1220 или по номеру центра тревоги 112», - сказала заведующая отделом мониторинга за инфекционными заболеваниями и борьбы с эпидемиями Мари-Анне Хярма.