Пропавшая на Сааремаа женщина найдена

По словам главы Курессаареского отделения полиции Райнера Антсаара, 50-летнюю Май-Роос обнаружил патруль полиции, проверявший поступившие от внимательных островитян сообщения.

«Нам поступило несколько сообщений, что Май-Роос видели в районе Каруярв, полицейские отправились на ее поиски в эти места и нашли ее», – сказал Антсаар.

Патруль доставил Май-Роос на осмотр в Курессаарескую больницу. «Спасибо всем окрестным жителям, который заметили Май-Роос и сообщили нам об этом!» – сказал он.