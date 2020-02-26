Чт, 27.02.2020
В течение последних пяти-шести лет мы замечаем осознание Россией того, что нет смысла завоевывать Европу. Оккупация – это очень дорого. Тоомас Хендрик Ильвес

Пропавшая на Сааремаа женщина найдена

Mai-Roos leiti üles

ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Пропавшая в прошлый четверг на Сааремаа женщина в четверг утром была найдена в районе озера Каруярв, с ней все в порядке.

По словам главы Курессаареского отделения полиции Райнера Антсаара, 50-летнюю Май-Роос обнаружил патруль полиции, проверявший поступившие от внимательных островитян сообщения.

«Нам поступило несколько сообщений, что Май-Роос видели в районе Каруярв, полицейские отправились на ее поиски в эти места и нашли ее», – сказал Антсаар.

Патруль доставил Май-Роос на осмотр в Курессаарескую больницу. «Спасибо всем окрестным жителям, который заметили Май-Роос и сообщили нам об этом!» – сказал он.

Антсаар отметил, что поступающая от бдительного населения информация очень полезна при поисках и может помочь спасти чью-то жизнь. «Замечательно, что люди заботятся друг о друге, помогают искать, обращают внимание и передают информацию», – сказал он.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ