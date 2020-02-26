Законопроект о визе цифрового кочевника прошел в Рийгикогу первое чтение

Виза цифрового кочевника может быть краткосрочной и долгосрочной, при этом для оформления обеих форм визы действуют общие правила. И хотя по сути своей это одна из форм туризма, все же речь идет не о классическом туризме, а о работе на предприятие за рубежом, сообщила BNS пресс-служба Рийгикогу.

Эстония — одна из первых стран мира, которая позволит цифровым кочевникам обращаться за визой для удаленной работы. Цифровыми кочевниками называют людей, которые работают в интернете, одновременно путешествуя по различным странам, например, в сферах ИТ, финансов или маркетинга. Цифровые кочевники создают для государства существенную добавленную ценность, поскольку потребляют товары и услуги и тем самым положительно влияют на местное предпринимательство.

Эстония известна новаторскими технологическими решениями и является привлекательной для цифровых кочевников в международном масштабе, но текущая регуляция трудовой миграции не учитывает их. Чтобы работать в Эстонии, у них должен быть эстонский работодатель, поэтому цифровые кочевники приезжают в Эстонию по туристической визе, хотя намерены, находясь здесь, заниматься удаленной работой.

Поскольку цифровые кочевники не подпадают под правила классической организации работы, требование о наличии эстонского работодателя препятствует их приезду в Эстонию и выбор соответствующих их целям оснований для пребывании в Эстонии.

Цифровой кочевник сможет приехать в Эстонию для удаленной работы только при помощи посредника, который будет отвечать за пребывание цифрового кочевника в стране. При этом на цифрового кочевника будут распространяться общие условия предоставления визы, в том числе у них должны иметься достаточные средства для пребывания в Эстонии.

Ведущей комиссией по рассмотрению законопроекта назначена конституционная комиссия.