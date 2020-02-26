Ср, 26.02.2020
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Предложенную оппозицией пенсионную реформу исключили из производства Рийгикогу

Деньги. Иллюстративное фото.

ФОТО: Arvo Meeks

В среду в Рийгикогу из производства были исключены инициированные Партией реформ и Социал-демократической партией проекты поправок к законам о накопительной пенсии, о подоходном налоге и о ведении регистра ценных бумаг, которые не прошли первое чтение.

Об этом BNS сообщила пресс-служба парламента, отметив, что за исключение законопроектов проголосовали 52 депутата, против был 41 член Рийгикогу, воздержавшихся не было.

Своим законопроектом реформисты и социал-демократы предлагали обеспечить достигшим пенсионного возраста людям большую степень гибкости в использовании накопленных ими средств и позволить им в четко определенных случаях использовать средства и в фазе накопления. Кроме того, предлагалось предоставить людям возможность увеличить размеры платежей в обязательную накопительную пенсию.

Авторы поправок в сопроводительной записке поясняли, что больший размер накопления к пенсионному возрасту позволит людям достигнуть более высокого уровня сбережений и снизить уровень риска бедности, не повышая при этом дополнительно размер платежей или возраст выхода на пенсию.

По оценке авторов поправок, ныне действующий порядок выплат, предлагающий в качестве единственно возможного варианта выплаты страховой договор, слишком жесткий и его, после вступления в силу с осени 2019 года изменений, можно считать крупнейшей проблемой системы накопительной пенсии.

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