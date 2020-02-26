Число ищущих убежища в Европе выросло впервые после 2015 года

В 2019 году число соискателей статуса беженца в европейских странах увеличилось по сравнению с предыдущим годом впервые с 2015 года. В 27 государствах Евросоюза, а также в Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и Швейцарии было зарегистрировано около 714 тысяч ходатайств, сообщило в среду, 26 февраля, Европейское бюро по оказанию поддержки просителям убежища (EASO). Это на 13 процентов больше, чем годом ранее (635 тысяч), передает Deutsche Welle.
По данным ведомства, причины роста следует усматривать в первую очередь не в неорганизованной миграции. Значительно больше ходатайств поступило от граждан ряда стран, которым не требуется визы для въезда в Шенгенскую зону - к примеру, из Венесуэлы, Колумбии, Сальвадора и Гондураса. Это объясняет, почему выросло общее число прошений об убежище - в то время как количество зарегистрированных на внешней границе Шенгена нелегальных въездов уменьшилось.
Большинство соискателей статуса беженца происходят из Сирии (около 72 000) и Афганистана (60 000). На третьем месте Венесуэла (45 000), причем число ходатайств из этой южноамериканской страны более чем удвоилось по сравнению с предыдущим годом (22 000).
По данным EASO, убежище было предоставлено практически каждому третьему соискателю. Самым высоким оказался процент удовлетворения прошений в случае беженцев из Сирии (85%), Йемена (82%) и Эритреи (81%).