Число ищущих убежища в Европе выросло впервые после 2015 года

В 2019 году число соискателей статуса беженца в европейских странах увеличилось по сравнению с предыдущим годом впервые с 2015 года. В 27 государствах Евросоюза, а также в Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и Швейцарии было зарегистрировано около 714 тысяч ходатайств, сообщило в среду, 26 февраля, Европейское бюро по оказанию поддержки просителям убежища (EASO). Это на 13 процентов больше, чем годом ранее (635 тысяч), передает Deutsche Welle.