На шоссе столкнулись грузовик и внедорожник

В среду в 17:06 на 21-м километре шоссе Имавере-Вильянди-Каркси-Нуйа, деревня Пааксимаа, волость Пыхья-Сакала, Вильяндимаа, произошла авария, в ходе которой столкнулись грузовик Volvo и внедорожник BMW, пишет Sakala.
По первоначальным данным, BMW потерял управление на скользкой дороге и сбоку врезался в Volvo. Грузовик опрокинулся на бок в кювет, BMW оказался в том же кювете.
Скорая помощь осмотрела водителей и не обнаружила у них повреждений, сообщил находившийся на месте происшествия фотограф Кенно Соо.
Сегодня утром на этом же шоссе произошли еще две аварии с грузовиками, потерявшими управление на скользкой дороге. Расстояние между местами происшествия составляет всего около сотни метров.