На шоссе столкнулись грузовик и внедорожник

По первоначальным данным, BMW потерял управление на скользкой дороге и сбоку врезался в Volvo. Грузовик опрокинулся на бок в кювет, BMW оказался в том же кювете.

Скорая помощь осмотрела водителей и не обнаружила у них повреждений, сообщил находившийся на месте происшествия фотограф Кенно Соо.