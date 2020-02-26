Высшая награда Пыхья-Таллинна вручена местному полицейскому.

На приеме была вручена высшая награда района – «Северная звезда». Ее лауреатом стал районный полицейский Тийт Тоомепуу, который работает в Пыхья-Таллинне уже 15 лет подряд.

«Глядя на него, создается впечатление, что он одновременно находится в разных местах. Он консультирует обратившихся к нему жителей района, организует информационные мероприятия для местной общины, посещает своих подопечных на дому, устраивает мероприятия для школ и детских садов. Все его уважают и со всеми ему удается найти общий язык», - охарактеризовал лауреата старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.

По его словам, люди, работающие на благо местной общины и общества, нуждаются в поощрении и признании заслуг. В то же время важно повышать информирование людей о возможностях участия в общественной жизни и о гражданской инициативе.

«Наш район богат творческими людьми, поэтому нет ничего удивительного в том, что значительная часть из 6539 некоммерческих объединений Таллинна базируются в Пыхья-Таллинне», - сказал Ярвелайд.