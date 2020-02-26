Ср, 26.02.2020
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  • Эстония и Россия начали подготовку соглашения об избежании двойного налогообложения

Эстония и Россия начали подготовку соглашения об избежании двойного налогообложения

Урмас Рейнсалу.

ФОТО: Tairo Lutter

Эстония и Россия начали с чистого листа подготовку соглашения об избежании двойного налогообложения, передает Rus.ERR.

Свою обновленную версию документа эстонский минфин направил российским коллегам в декабре прошлого года. Впереди несколько раундов переговоров, подписание и ратификация уже нового договора. Прежнее соглашение, подписанное почти 20 лет назад, так и не вступило в силу.

"Нам все время что-то говорят про риторику и разногласия с Россией, а ведь смотрите: движение есть", - сказал министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

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