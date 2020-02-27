Вспышка коронавируса: в Италии уже больше 450 заболевших

Один человек заболел в Грузии - по сообщению властей страны, это грузинский гражданин, который во вторник вернулся на родину из Ирана - еще одного центра распространения заболевания.

О новых случаях также сообщают Испания, Франция и Германия. Ирландия отложила матчи сборной Италии по регби, которые должны были пройти в Дублине в рамках Кубка шести наций.

В Великобритании выявлено 13 заболевших, анализы на коронавирус делают людям, у которых появляются симптомы гриппа.

Ситуация в Иране

За пределами Европы первые случаи заболевания зафиксированы в Алжире, Бразилии и Пакистане. Бразильский заболевший - первый в Южной Америке - вернулся из Ирана.

Тем временем иранские власти заявили, что пока не планируют вводить карантин в городах. В этой стране заболели уже 139 человек - наибольшее количество из всех государств региона.

Жителей Ирана призывают избегать поездок в город Кум, где больше всего случаев заболевания. При этом расположенные там шиитские святыни, которые каждый год посещают миллионы паломников, остаются открытыми.

Больше всего заболевших за пределами Китая - в Южной Корее - почти 1600 случаев и 12 умерших.

В США выявлено уже 60 случаев заболевания. В среду Дональд Трамп заявил на пресс-конференции, что поручил вице-президенту Майку Пенсу координировать борьбу с заболеванием.

Трамп выразил уверенность, что американские власти справятся с вирусом, и риск для граждан США остается невысоким. "Мы к этому совершенно, совершенно готовы!", - сказал Трамп.

Пандемии можно избежать

Филиппа Роксби, Корреспондент Би-би-си по вопросам здравоохранения:

Эпицентр вспышки коронавируса перемещается из Китая в другие регионы мира, в особенности, в Европу.

На первый взгляд, это тревожное развитие событий. Но в нем есть и позитивные аспекты. Китай, судя по всему, берет вирус под контроль, и количество новых случаев каждый день снижается.

Это говорит об успехе стратегии борьбы с инфекцией, при которой людям рекомендуют оставаться дома, отменяют масштабные публичные мероприятия и ограничивают поездки.

Всемирная организация здравоохранения дает понять, что вирус все еще можно сдержать и предотвратить глобальную пандемию.

Это мнение поддерживают и власти Британии, которые предупредили об опасности избыточной реакции на вспышку - как для экономики, так и для общества в целом.