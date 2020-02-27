Госпитализирована 33-летняя сотрудница полиции, в автомобиль которой врезался грузовик

По первоначальным данным, из-за плохих погодных условий грузовик с эстонскими регистрационными знаками выехал на встречную полосу, где столкнулся с полицейским автомобилем. За рулем полицейской машины находилась 33-летняя женщина, которая пострадала и на скорой помощи была доставлена в больницу. По имеющимся данным, полученные ею травмы не являются серьезными. Управлявший грузовиком 45-летний мужчина был трезв.

«Желаем нашей сотруднице скорейшего и безболезненного выздоровления. Каждый несчастный случай с участием полицейского касается каждого из нас и напоминает, что ДТП не всегда можно избежать, даже при большом желании», - сказал побывавший на месте происшествия префект Кристьян Яани.

«Дорожные условия по всей Эстонии очень тяжелые из-за снегопада и гололеда, и в течение целого дня мы напоминаем водителям о мерах предосторожности», - добавил он.