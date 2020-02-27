Чт, 27.02.2020
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  • Госпитализирована 33-летняя сотрудница полиции, в автомобиль которой врезался грузовик

Госпитализирована 33-летняя сотрудница полиции, в автомобиль которой врезался грузовик

Фото с места происшествия.

ФОТО: PPA

Вчера, 26 февраля, в 20:00 в Палдиски произошло ДТП, в результате которого пострадала исполнявшая служебные обязанности женщина-полицейский из Ляэне-Харьюского уезда Пыхьяской префектуры.

По первоначальным данным, из-за плохих погодных условий грузовик с эстонскими регистрационными знаками выехал на встречную полосу, где столкнулся с полицейским автомобилем. За рулем полицейской машины находилась 33-летняя женщина, которая пострадала и на скорой помощи была доставлена в больницу. По имеющимся данным, полученные ею травмы не являются серьезными. Управлявший грузовиком 45-летний мужчина был трезв.

«Желаем нашей сотруднице скорейшего и безболезненного выздоровления. Каждый несчастный случай с участием полицейского касается каждого из нас и напоминает, что ДТП не всегда можно избежать, даже при большом желании», - сказал побывавший на месте происшествия префект Кристьян Яани.

«Дорожные условия по всей Эстонии очень тяжелые из-за снегопада и гололеда, и в течение целого дня мы напоминаем водителям о мерах предосторожности», - добавил он.

К 19:00 среды в центр тревоги сообщили о 107 ДТП, из них 63 произошли в Таллинне и Харьюмаа.

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