Фото и видео ⟩ Спровоцировавший аварию пьяный водитель пытался обвести полицию вокруг пальца

Старший патрульной смены Хейго Эйнассоо рассказал, что патруль обнаружил припаркованный на улице Толли автомобиль Nissan, в который врезался Audi. За рулем Audi никого не было, но в машине находились двое мужчин, пишет Järva Teataja.

Патруль стал выяснять обстоятельства ДТП, и благодаря бдительному жителю Тюри ему удалось установить, что в момент столкновения за рулем Audi находился 31-летний мужчина. Когда полицейские прибыли на место происшествия, этот человек сидел на заднем сиденье. В машине был также владелец Audi, который в итоге подтвердил слова очевидца.

Полиция выявила у 31-летнего водителя алкогольное опьянение и задержала его в качестве подозреваемого. Он ранее привлекался к ответственности за подобные преступления.

«Хочу поблагодарить всех бдительных людей, которые стали очевидцами ДТП, за то, что они позвонили в центр тревоги и поделились с прибывшим на место происшествия патрулем крайне важной информацией», - сказал Эйнассоо.