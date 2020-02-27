Убытки от отмены Ралли Эстонии исчисляются миллионами евро

"Ралли Эстония как спортивное соревнование топ-уровня способствовало популяризации автоспорта, укреплению международной репутации Эстонии и значительному оживлению туристического сектора в Южной Эстонии", - сказал в четверг, 27 февраля, Урмас Клаас через пресс-службу Тартуской горуправы.

Он добавил, что "Ралли Эстония" ежегодно привлекает более 50 000 туристов в Южную Эстонию и приносит собой дополнительный оборот в 5-6 миллионов евро, что очень важно для региона.

По словам Урмаса Клааса, Союзу автоспорта, из-за действий которого организаторы решили отменить соревнования, следовало бы поддержать организацию "Ралли Эстония", а не мешать ей.

"Я надеюсь, что здравый смысл победит, и "Ралли Эстония" все еще можно спасти", - сказал мэр Тарту.

В последние годы "Ралли Эстония" входило в календарь чемпионата мира в качестве неофициального этапа, но в этом году любимое многими болельщиками мероприятие не состоится.