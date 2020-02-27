Правительство положило идею о налоге на страхование по уходу в долгий ящик

«Конечно, нам нужна страховка по уходу, которая гарантировала бы не только пациентам, но и помогающим им людям достойное существование», - сказала президент Керсти Кальюлайд несколько дней назад в речи, посвященной годовщине республики. Это знает и правительство, которое идею налога страховки по уходу даже обсуждало, но все же от нее отказалось. Обещанный в коалиционном договоре налоговый мир победил страдающих от нехватки денег работников по уходу и тех, за кем они ухаживают, пишет Postimees.
Наличие страховки по уходу действительно означало бы введение нового налога, который копился бы для покрытия потребностей по уходу, как это происходит в здравоохранении с Больничной кассой, где выплаты производятся медицинскому учреждению.
30 января правительство обсудило организацию долгосрочного ухода и выделение дополнительных 150 миллионов евро для этой сферы деятельности. Благодаря этому, увеличилась бы доступность помощи, сократилась доля самоучастия людей при оплате места в доме призрения, облегчилась бы нагрузка тех, кто из-за ухода за родственниками не может ходить на работу. В данный момент государство вместе с самоуправлениями вкладывают в сферу опеки около 100 миллионов евро в год. Поскольку идея налога провалилась, на переговорах о следующем государственном бюджете, которые пройдут весной, министру социальных дел Танелю Кийку придется трудно.
Каждый год новые огни
«Зная о напряженном состоянии государственного бюджета, введение данного налога сделало бы поиск источников покрытия значительно более успешным, чем просто просьбы о сумме из бюджета», - сказал Кийк, который поддерживает налог на страхование по уходу.
Следующая государственная бюджетная стратегия будет составляться на период 2021-2024 годов. Кийк объяснил, что опека не может каждый год нуждаться в 150 миллионах евро. В первые годы сумма будет меньше и увеличится в течение четырех лет. А через три года, по его словам, она окажется уже больше 150 миллионов.
Однако не всю сумму пришлось бы брать из госказны. Дополнительные средства можно было бы попросить в Европейских структурных фондах.
Но как это обычно бывает на переговорах по бюджету, каждое министерство пытается тянуть одеяло на себя. Средства, решение по распределению которых правительству нужно принять, не так велики. Их ограничивают четко определенные расходы - пенсии, медицинская страховка и бюджет обороны страны. В числе прочего общество ждет от правительства исполнения договоренностей по финансированию науки, то есть вклад в науку в размере одного процента от ВВП.
Если бы правительство решило создать основанную на налоге на страховку по уходу Кассу по уходу, этой недофинансированной сфере деятельности не пришлось бы каждый год ожидать результатов бюджетных торгов между правительством и самоуправлениями, четкое финансирование обеспечило бы независимое бюджетное положение. В качестве примера Кийк привел Кассу страхования от безработицы, которая гарантирует, что необходимые услуги, пособия и компенсации будут предоставлены людям, столкнувшимся с трудностями. «Мы и представить себе не можем ситуацию, при которой каждый год нужно было бы заново обсуждать, сколько средств мы выделим на медицинское страхование или на пенсии, или для компенсаций Кассы страхования от безработицы».
Входящая в состав рабочей группы по долгосрочной опеке, созданной при Министерстве социальных дел, доцент гериатрии Тартуского университета Кай Сакс сказала, что она очень довольна замечанием президента. Как член ассоциации гериатров, она уже лет 10-15 говорит о необходимости введения налога на страховку по уходу.
Деньги должны быть целевыми
Сакс от Postimees узнала, что правительство все же отказалось от идеи страховки по уходу. «Ни я, ни кто-то другой не видим иного способа, как государство могло бы увеличить эту сумму в три-четыре раза», - намекнула Сакс на то обстоятельство, что если сейчас государство вкладывает в долгосрочный уход 0,4 процента, то согласно принципам Мирового банка, расходы общественного сектора должны увеличиться как минимум до 2-2,5 процента от ВВП.
По другим странам, говорит Сакс, видно, что если помогать нуждающимся в долгосрочном уходе людям и их родственникам, денег никогда не будет хватать. Неизбежно при распределении средств возникают более приоритетные направления, например, государственная оборона и наука. В таком случае лучшим решением и стала бы страховка по уходу. Когда модели финансирования здравоохранения и социальной опеки различаются, по словам Сакс, государство начинает все больше денег вкладывать в здравоохранение. Но последнее намного дороже. «В Таллинне строят новую больницу. Мы ждем до тех пор, пока человеку станет настолько плохо, что его на скорой доставят в ЭМО, а оттуда на активное лечение», - сказала Сакс, по словам которой, вкладываясь в систему долгосрочного ухода, можно быть предотвратить потребность части пациентов в больничном лечении.
Услуги, связанные с долгосрочным уходом – дома призрения, помощь людям и уход за ними у них на дому – возложены на плечи самоуправлений. Сакс отмечает, что если государство планирует выделить больше средств самоуправлениям, средства должны быть целевыми. Просто для того, чтобы на деньги, предназначенные для страховки по уходу, не построили бы, например, велосипедную дорожку. Чтобы понять необходимость такой страховки, Сакс советует поставить себя на место людей, чьи родители лежали в больнице с инсультом, а теперь их отправляют домой, где необходима помощь в огромном объеме: «Или оба ваши родителя нуждаются в уходе в доме призрения, а вы – единственный ребенок в семье, у которого растут собственные дети. Один сможет обратиться за помощью в самоуправление, а другой нет. В одном самоуправлении смогут помочь, а в другом нет».
Также входящая в рабочую группу председатель правления Эстонской ассоциации социальной работы Сирлис Сымер-Кулль сказала, что благодарна президенту за то, что она обратила внимание на страховку по уходу: «У президента сильный социальный нерв».
И ее ассоциация поддерживает введение страховки по уходу, которую обеспечивал бы конкретный финансовый источник: «Нам нужно ясное понимание того, откуда придут деньги. Финансирование опеки должно быть системным, собранным из целевого налога, чтобы не возникало ситуаций, при которых в хороший год человеку могут помочь больше, а в плохой – меньше».
Кийк подчеркнул, что хотя сейчас правительство создание страховки по уходу не поддержало, обсуждение продолжается. В числе прочего, создание Кассы по уходу можно будет увидеть среди предвыборных обещаний Центристской партии на следующих парламентских выборах.