Правительство положило идею о налоге на страхование по уходу в долгий ящик

Наличие страховки по уходу действительно означало бы введение нового налога, который копился бы для покрытия потребностей по уходу, как это происходит в здравоохранении с Больничной кассой, где выплаты производятся медицинскому учреждению.

30 января правительство обсудило организацию долгосрочного ухода и выделение дополнительных 150 миллионов евро для этой сферы деятельности. Благодаря этому, увеличилась бы доступность помощи, сократилась доля самоучастия людей при оплате места в доме призрения, облегчилась бы нагрузка тех, кто из-за ухода за родственниками не может ходить на работу. В данный момент государство вместе с самоуправлениями вкладывают в сферу опеки около 100 миллионов евро в год. Поскольку идея налога провалилась, на переговорах о следующем государственном бюджете, которые пройдут весной, министру социальных дел Танелю Кийку придется трудно.

Каждый год новые огни

«Зная о напряженном состоянии государственного бюджета, введение данного налога сделало бы поиск источников покрытия значительно более успешным, чем просто просьбы о сумме из бюджета», - сказал Кийк, который поддерживает налог на страхование по уходу.

Следующая государственная бюджетная стратегия будет составляться на период 2021-2024 годов. Кийк объяснил, что опека не может каждый год нуждаться в 150 миллионах евро. В первые годы сумма будет меньше и увеличится в течение четырех лет. А через три года, по его словам, она окажется уже больше 150 миллионов.

Однако не всю сумму пришлось бы брать из госказны. Дополнительные средства можно было бы попросить в Европейских структурных фондах.

Но как это обычно бывает на переговорах по бюджету, каждое министерство пытается тянуть одеяло на себя. Средства, решение по распределению которых правительству нужно принять, не так велики. Их ограничивают четко определенные расходы - пенсии, медицинская страховка и бюджет обороны страны. В числе прочего общество ждет от правительства исполнения договоренностей по финансированию науки, то есть вклад в науку в размере одного процента от ВВП.

Если бы правительство решило создать основанную на налоге на страховку по уходу Кассу по уходу, этой недофинансированной сфере деятельности не пришлось бы каждый год ожидать результатов бюджетных торгов между правительством и самоуправлениями, четкое финансирование обеспечило бы независимое бюджетное положение. В качестве примера Кийк привел Кассу страхования от безработицы, которая гарантирует, что необходимые услуги, пособия и компенсации будут предоставлены людям, столкнувшимся с трудностями. «Мы и представить себе не можем ситуацию, при которой каждый год нужно было бы заново обсуждать, сколько средств мы выделим на медицинское страхование или на пенсии, или для компенсаций Кассы страхования от безработицы».