Чт, 27.02.2020
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Министр: в Эстонии выявлен первый случай заболевания коронавирусом
Дополнено 09.00

Министр социальных дел Танель Кийк.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Министр социальных дел Танель Кийк признал в передаче ERR «Terevisioon», что в четверг утром в Эстонии был выявлен первый случай заболевания коронавирусом COVID-19, сообщило BNS.

«Речь идет о постоянном жителе Эстонии, у которого нет эстонского гражданства, и который приехал в страну в среду вечером», - отметил он.

По словам Кийка, больным оказался гражданин Ирана, приехавший со своей родины. Он был помещен в Ляэне-Таллиннскую центральную больницу, в инфекционное отделение. Сейчас он под надзором врачей, уточняет Департамент здоровья. В департаменте занимаются выяснением всех обстоятельств.

«В течение дня о данном случае появится дополнительная информация», – сказал Кийк.

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