Чт, 27.02.2020
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Заболевший коронавирусом находится под присмотром врачей в Западно-Таллиннской центральной больнице
Дополнено 09.00

Отделение экстренной медицины.

ФОТО: Tairo Lutter

Министр социальных дел Танель Кийк признал в передаче ERR «Terevisioon», что в четверг утром в Эстонии был выявлен первый случай заболевания коронавирусом COVID-19, сообщило BNS.

«Речь идет о постоянном жителе Эстонии, у которого нет эстонского гражданства, и который приехал в страну в среду вечером», - отметил он.

По словам Кийка, больным оказался гражданин Ирана, приехавший со своей родины. Он был помещен в Западно-Таллиннской центральной больнице, в инфекционное отделение. Сейчас он под надзором врачей, уточняет Департамент здоровья. В департаменте занимаются выяснением всех обстоятельств.

«В течение дня о данном случае появится дополнительная информация», – сказал Кийк.

По данным STT, заболевший гражданин Ирана в среду вечером приехал в Таллинн автобусом из Риги.

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