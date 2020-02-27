Заболевший коронавирусом находится под присмотром врачей в Западно-Таллиннской центральной больнице

«Речь идет о постоянном жителе Эстонии, у которого нет эстонского гражданства, и который приехал в страну в среду вечером», - отметил он.

По словам Кийка, больным оказался гражданин Ирана, приехавший со своей родины. Он был помещен в Западно-Таллиннской центральной больнице, в инфекционное отделение. Сейчас он под надзором врачей, уточняет Департамент здоровья. В департаменте занимаются выяснением всех обстоятельств.

«В течение дня о данном случае появится дополнительная информация», – сказал Кийк.