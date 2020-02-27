Чт, 27.02.2020
Сколько иноязычных могли бы применить это к себе, устав трудиться над ситуацией без капли тепла и поддержки в ответ, опуская руки и уходя от нерешаемой проблемы? Наталья Сааль

"Манчестер Сити" одержал волевую побед в Мадриде

Manchester City pallurid Riyad Mahrez (vasakul) ja Kevin De Bruyne.

ФОТО: Nick Potts/PA

Последние два матча 1/8 финала состоялись в Лиге чемпионов УЕФА

"Манчестер Сити" сделал весомую заявку на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов. Подопечные Гвардиолы сумели в непростом поединке добыть победу над "Реалом" 2:1. Счет на 60-й минуте открыл Иско, но за последние 12 минут Габирэл Жесус и де Брюйне сумели склонить чашу весов на сторону англичан. "Реал" поджидала еще одна неприятность: на минуте 86-й минуте капитан хозяев, Серхо Рамос, получил прямую красную карточку за фол последней надежды на Габриэле Жезусе. Испанец будет дисквалифицирован минимум на одну игру и пропустит ответный матч в Англии, который состоится 17 марта.

Оступился и туринский "Ювентус" - итальянцы проиграли в гостях свой матч французскому "Лиону" 0:1. Единственный гол на 31-й минуте провел Люка Тузар. У итальянцев в атаке не получались завершающие удары - всего одно попадание в створ ворот, да и то - рикошет от плеча Роналду.

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