"Манчестер Сити" одержал волевую побед в Мадриде

"Манчестер Сити" сделал весомую заявку на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов. Подопечные Гвардиолы сумели в непростом поединке добыть победу над "Реалом" 2:1. Счет на 60-й минуте открыл Иско, но за последние 12 минут Габирэл Жесус и де Брюйне сумели склонить чашу весов на сторону англичан. "Реал" поджидала еще одна неприятность: на минуте 86-й минуте капитан хозяев, Серхо Рамос, получил прямую красную карточку за фол последней надежды на Габриэле Жезусе. Испанец будет дисквалифицирован минимум на одну игру и пропустит ответный матч в Англии, который состоится 17 марта.