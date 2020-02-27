Лыжные гонки призвали спасти от норвежцев

«Норвежцы заняли все ключевые посты, они заполонили всю систему. Лыжи нужно спасать от норвежцев. Норвегия сама эту власть не отдаст. Они уничтожают соперников, сборные целых стран. Кабинетные игры норвежцев полностью подминают под себя спорт», — заявил Кюре.

Тренер посчитал, что руководящие посты в Международной федерации лыжного спорта (FIS) должны занимать представители других европейских стран. По его мнению, разнообразие поможет сделать вид спорта более интересным для лыжников и спонсоров, иначе система превратится в замкнутый круг.