Чт, 27.02.2020
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Шарапова рассказала, чем займется после окончания карьеры

Мария Шарапова

ФОТО: Gilbert Flores /Broadimage / Gilbert Flores /Broadimage

Победительница пяти турниров серии Большого шлема российская теннисистка Мария Шарапова после объявления о завершении карьеры сказала, что теперь очень ждет спокойствия в своей жизни, передает P-Cпорт.

В среду 32-летняя россиянка объявила о завершении спортивной карьеры.

"В то же время есть несколько простых вещей, которых я действительно с нетерпением жду - это чувство спокойствия в моей семье, утренний кофе, возможность сделать незапланированный выходной или провести тренировку по своему выбору (привет, уроки танцев)", - сказала Шарапова, слова которой приводит журнал Vanity Fair.

"Теннис показал мне мир, показал, из чего я сделана. Благодаря теннису я проверила себя. Что бы я ни выбрала в своей следующей главе, я буду бороться. Я буду расти и буду подниматься на новую вершину", - добавила теннисистка.

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