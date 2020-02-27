Галерея: разрушающееся офисное здание угрожает горожанам

Как пишет Pärnu Postimees, 21 февраля в 17:45 в центр тревоги сообщили, что с бывшего офисного здания Vikero на Таллиннском шоссе падают крупные куски цемента и представляют опасность для прохожих. Спасатели очистили стену от кусков штукатурку и камней.

По словам руководителя по коммуникации Ляэнеского спасательного центра Мари Мооритс, за безопасность здания должен отвечать владелец. «Правила обслуживания устанавливает местное самоуправление, которое должно следить за их исполнением», - уточнила Мооритс.

Многие стекла в офисном здании выбиты, а на газоне можно заметить множество осколков. Строительный кодекс обязывает, чтобы все строение было безопасно в течение всего срока использования, а это означает, что владелец и местное самоуправление следят за этим.

«Мы не делали предписаний владельцу здания, - сообщил советник по прессе Пярнуской горуправы Теэт Роосаар. - Безопасность здания должен обеспечивать владелец - Marine Partners OÜ. Горуправа обращала на это внимание владельца и следит за развитием событий».

Член правления Marine Partners OÜ Тоомас Марди не был в курсе ситуации. Он предположил, что недавний шторм так повлиял на состояние офисного здания. «Через час наш человек отправится на место и приведет все в порядок», - пообещал он.

По его словам, фирма сотрудничает со Спасательным департаментом и дом находится под контролем: несколько лет назад там установили автоматическую пожарную сигнализацию.