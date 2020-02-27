Спорим, вы не угадаете, в каком районе Таллинна больше всего квартирных краж!

«За год в Ласнамяэ из расчета на 10 000 человек происходит в среднем 6,1 краж со взломом и квартирных краж, - уточнил руководитель Rapid Security Валло Пылдма. - Таким образом, Ласнамяэ в плане квартирных краж является благополучным районом»

В Кесклинне из расчета на 10 000 человек происходит в среднем 10,8 проникновений в квартиры и краж из них, в Пыхья-Таллинне - 9,2. В среднем по всему Таллинну совершается 6,5 квартирных кражи на 10 000 жителей.

««В более чем половине случаев вор имел свободный доступ в квартиру», - подчеркнул Пылдма. Это означает, что вором оказался кто-то из гостей или же злоумышленник просто вошел в квартиру, так как дверь была не заперта.

Лучшей защитой от кражи считается система видеонаблюдения. В более 98 процентов ограбленных квартир не было системы видеонаблюдения или охранной сигнализации.