Спорим, вы не угадаете, в каком районе Таллинна больше всего квартирных краж!

Больше всего квартирных краж в столице совершается в центре города и Пыхья-Таллинне, выяснил анализ преступлений против собственности, проведенный скандинавской охранной фирмой Rapid Security. Таким образом, район Ласнамяэ реабилитирован в глазах общественности!
«За год в Ласнамяэ из расчета на 10 000 человек происходит в среднем 6,1 краж со взломом и квартирных краж, - уточнил руководитель Rapid Security Валло Пылдма. - Таким образом, Ласнамяэ в плане квартирных краж является благополучным районом»
В Кесклинне из расчета на 10 000 человек происходит в среднем 10,8 проникновений в квартиры и краж из них, в Пыхья-Таллинне - 9,2. В среднем по всему Таллинну совершается 6,5 квартирных кражи на 10 000 жителей.
««В более чем половине случаев вор имел свободный доступ в квартиру», - подчеркнул Пылдма. Это означает, что вором оказался кто-то из гостей или же злоумышленник просто вошел в квартиру, так как дверь была не заперта.
Лучшей защитой от кражи считается система видеонаблюдения. В более 98 процентов ограбленных квартир не было системы видеонаблюдения или охранной сигнализации.
«В последние годы цены на современные системы видеонаблюдения стали намного доступнее: высококачественная беспроводная система видеонаблюдения в месяц нужно заплатить меньше, чем стоит одна пицца, - объяснил Пылдма. - Но будьте осторожны с дешевой китайской сигнализацией. Более 40 эстонских семей, чья частная жизнь была показана в прямом эфире и стала достоянием всех пользователей интернета, знают об этом лучше».